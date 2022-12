Peningkatan Kedisiplinan Melalui Pendidikan Kepramukaan

Oleh: Nizar, S.Ag., S.Pd. - Kepala SMAN 1 Damar

DUNIA pendidikan Indonesia dewasa ini sedang berfokus pada pembangunan karakter siswa dengan mengembangkan Kurikulum Merdeka yang kemudian diterapkan di lingkungan sekolah. Kurikulum Merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam dengan konten yang lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Guru memiliki keleluasaan untuk memilih berbagai perangkat ajar sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik.

Proyek untuk menguatkan pencapaian profil pelajar Pancasila dikembangkan berdasarkan tema tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah. Proyek tersebut tidak diarahkan untuk mencapai target capaian pembelajaran tertentu sehingga tidak terikat pada konten mata pelajaran. Profil pelajar Pancasila memiliki tujuan untuk membentuk karakter siswa menjadi insan yang beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif.

Jika ditinjau ke belakang, sebenarnya kepribadian siswa dapat dioptimalkan sedari dahulu, sebab pada rancangan kurikulum sebelumnya, karakter siswa dapat dibentuk secara optimal melalui pendidikan kepramukaan. Pendidikan kepramukaan merupakan metode pendidikan yang sangat efektif untuk menata sikap peserta didik sebab landasan laku dari pendidikan kepramukaan adalah sepuluh nilai yang tertuang dalam dasa darma pramuka. Bakti yang telah dirancang oleh para pendahulu tersebut dirancang sedemikian rupa dengan kompleks untuk menjadi duduk pikir siswa dalam memperbaiki sikap mereka di masyarakat.

Penulis memandang dasa darma pramuka merupakan rancangan yang jika direalisasikan dalam tiap individu siswa maka akan mencetak generasi luhur yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Sebab siswa akan dapat terbentuk kedisiplinannya melalui penerapan dasa darma di lingkungan sekolah dan masyarakat. Penulis akan menjabarkan nilai-nilai kedisiplinan hidup yang ada dalam pendidikan kepramukaan mulai dari kode etik dasa darma hingga sistem among dalam pendidikan kepramukaan.

Pertama, kode etik. Kode etik dasa darma ini dapat kita jabarkan secara urut sebagai suatu rentetan sikap ideal siswa dalam bermasyarakat. Dasa darma pertama, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dalam poin pertama ini siswa harus menyadari kedudukannya dalam dunia spiritual sebagai seorang hamba dari Tuhan Yang Esa, patuh dengan perintah Tuhan dan menjalankan segala aturan yang diajarkan dalam agama dijadikan landasan awal untuk bersikap mulia dan merevolusi kepribadian.

Kedua, cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Poin ini mengharuskan berkelakuan baik dengan semesta raya. Berlaku baik dengan orang lain bukan karena jabatan atau status sosial namun karena alasan empati sesama manusia, tidak berbuat aniaya sebab kedudukannya sama sebagai manusia.

Kemudian dilanjutkan dengan poin ketiga, patriot yang sopan dan kesatria. Siswa dalam mengamalkan poin ini harus memiliki pribadi yang sopan dalam lakunya sehari-hari, tak hanya sopan, karisma dan keanggunan sikap layaknya seorang kesatria harus diterapkan dan tercermin dalam diri seorang siswa.

Poin keempat, patuh dan suka bermusyawarah. Siswa pada poin ini dibentuk menjadi individu yang taat dengan aturan atau kebijakan yang ada di lingkungan siswa tersebut tinggal dan berkegiatan, tak hanya patuh akan aturan yang mengikat, siswa juga dituntut harus mengedepankan musyawarah sebagai langkah penyelesaian masalah dan tidak mementingkan pendapat pribadi saja dalam lingkungan.

Selanjutnya siswa dituntut harus mampu mengelola sikapnya dalam menghadapi masalah dan mengelola kehidupan seperti yang ada dalam poin kelima hingga sembilan, dan pada dasa darma terakhir yang merupakan rangkuman dan tujuan akhir dari penerapan darma bakti kepramukaannya, siswa akan menjadi individu yang suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan.

Selain penerapan dasa darma pramuka, peningkatan kedisiplinan siswa yang dilakukan dalam pendidikan kepramukaan dapat dilihat dalam sistem among kepramukaan dan teknik kepramukaan. Dalam melakukan pengajaran dan pendidikan kepada siswa, Gerakan Pramuka tidak memukul rata metode pengajarannya, dalam Gerakan Pramuka terdapat sistem among yang membagi kelompok peserta didik berdasarkan usia mereka. Dengan melakukan pengelompokan usia siaga, penggalang, penegak, dan pandega, para pembina sebagai pamong siswa dapat menerapkan sistem among yang tepat sesuai usia.

Usia siaga tentu akan berbeda metode pengajarannya dengan usia penggalang dan penegak, sebab cara dalam penanaman kedisiplinan dari tiap kelompok usia juga berbeda. Usia siaga tidak dipaksa untuk menerapkan dasa darma, melainkan dididik untuk menerapkan dwi darma yang menekankan dalam kepatuhan diri kepada orang tua dan meningkatkan mental kepercayaan diri dan semangat untuk tidak putus asa.

Peningkatan kedisiplinan siswa melalui pendidikan kepramukaan merupakan cara yang penulis pandang sangat tepat, sebab konsep pengajaran dan pendidikan yang matang dan kompleks telah dirancang secara utuh sejak zaman dahulu dengan tujuan anggota pramuka atau peserta didik menjadi pribadi yang disiplin, baik disiplin sikap, akhlak, dan pola pikir di masyarakat. (*)