PREDIKSI SKOR Belanda Vs Argentina Piala Dunia 2022, Kondisi Tim dan Susunan Pemain

Istimea via TribunSultra.com

Kolase foto pemain Belanda Cody Gakpo (kiri) dan pemain Argentina Lionel Messi (kanan). Duel Argentina vs Belanda memperebutkan tiket semifinal Piala Dunia 2022 akan dihelat di Lusail Iconic Stadium, Sabtu (10/12/2022) pukul 02.00 WIB. Artikel ini menyajikan jadwal siaran langsung, prediksi pemain, head to head, link live streaming dan prediksi skor Argentina vs Belanda.