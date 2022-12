Jelang Nataru Harga Cabai Rawit Sentuh Rp70.000 Per Kilogram di Pasar Muntok Bangka Barat

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Jelang natal dan tahun baru (Nataru), sejumlah bahan dapur seperti cabai rawit di Pasar Tradisional Muntok, mulai merangkak naik, pada Jumat (9/12/2022).

Pantauan Bangkapos.com di pasar tradisional tersebut bahkan harga cabai rawit merah menyentuh Rp70.000 per kilogram. Sebelumnya, harga cabai rawit merah Rp50.000 per kilogram.

Sementara harga bawang putih dan merah naik namun tidak signifikan.

Kenaikan itu hanya berkisar Rp2000 per kilogramnya.

Mila (48) pedagang di Pasar Tradisional Muntok mengatakan sejak tiga hari ini untuk cabai rawit mengalami kenaikan yang cukup tinggi yakni seharga Rp70.000 per kilogram

"Harga cabai rawit merah naik dari Rp50.000 per kg, naik menjadi Rp70.000 per kg. kenaikan ini sejak tiga hari belakangan, ini cabai lokal," kata Mila, Jumat (9/12/2022).

Lanjutnya, sementara untuk harga cabai merah besar tidak ada kenaikan, cabai merah besar masih stabil dengan harga Rp38.000 per kg.

Sedangkan bawang putih sebelumnya Rp20.000 per kg menjadi Rp 22.000 per kg dan harga bawang merah sebelumnya Rp32.000 per kg menjadi Rp34.000 per kg.

"Cabai besar seharga Rp38.000 per kg, tidak ada kenaikan masih stabil dalam satu minggu ini. Sama dengan bawang putih dan merah masih stabil hanya naik Rp2000 per kg," ungkapnya.

Senada dengan Mila, Boha (38) pedagang lain di pasar tradisional mengungkapkan untuk harga cabai rawit dan harga cabai besar saat ini mengalami kenaikan. Namun harga yang berada di lapaknya berada.

"Cabai besar Rp35.000 per kilogram, sebelumnya Rp 30.000 per kilogram. Cabai rawit naik Rp10.000 dari Rp48.000 menjadi Rp58.000 per kilogram. Kenaikan sejak seminggu ini. Cabai dari luar Pulau Bangka," kata Boha.

Sedangkan harga bawang putih mengalami kenaikan dibandingkan dengan harga bawang merah yang stabil. Bawang merah Rp30.000 per kilogram.

"Kalau bawang putih naik Rp5000 sebelumnya diangka Rp20.000 sekarang menjadi Rp25.000 per kilogram, faktornya ini karena hujan jadi banyak petani yang gagal penen," ucapnya.

(Bangkapos.com/Yuranda)