Mulai Tahun 2023 Sekolah di Pangkalpinang Diajak Lestarikan Budaya Lewat Mulok

BANGKAPOS.COM, BANGKA – Pelestarian budaya daerah terus diupayakan oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung, agar tidak hilang seiring perkembangan zaman.

Untuk itu pelestarian ke budayaan kini dimulai dari sekolah.

Kepala Bidang Ke budayaan Dinas Pendidikan dan Ke budayaan Kota Pangkalpinang, Ratna Purnamasari mengatakan, saat ini pihaknya tengah konsen terhadap pelestarian ke budayaan daerah.

Di mana Pangkalpinang sendiri memiliki banyak ke budayaan.

Oleh karena itu pelestarian budaya harus dimulai dari sekolah.

“Ke budayaan kita memang kaya sekali, ini harus dipersiapkan dari sekarang. Maka dari itu kami masuk ke sekolah- sekolah,” kata Ratna kepada Bangkapos.com, Jumat (9/12/2022).

Ratna mengungkapkan, mulai tahun 2023 mendatang dengan penerapan kurikulum merdeka belajar pelestarian ke budayaan sendiri akan mulai dimasukan.

Mulai dari jenjang sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama, baik negeri maupun swasta se-Kota Pangkalpinang.

Melalui mata pelajaran muatan lokal atau mulok.

Di mana Pemerintah Kota Pangkalpinang sendiri belum memiliki regulasi, terutama yang mengatur tentang penerapan kurikulum mulok di sekolah.

Ini untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya memajukan ke budayaan daerah.

“Kalau mengajar orang tua itu berat dan susah, makanya harus masuk ke sekolah. Tanamkanlah dari mulai SD dan SMP mulai tahun depan,” jelas Ratna.

Diakuinya, Kota Pangkalpinang sendiri banyak memiliki keragaman budaya.

Namun hal ini sebelumnya tidak ada upaya tindak lanjutnya, aehingga imbasnya banyak tradisi ke budayaan yang kacau balau.