Prosesi Siraman Kaesang Pangarep - Erina Gudono Memakai 7 Sumber Mata Air, Ada Air Zam Zam

BANGKAPOS.COM -- Pernikahan Erina Gudono'> Erina Gudono dan putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep akan digelar besok, Sabtu (10/12/2022).

Menjelang pernikahan atau H-1 pernikahan, Kaesang Pangarep dan Erina Gudono'> Erina Gudono menjalani tradisi siraman.

Tak hanya itu, Erina Gudono'> Erina Gudono juga menjalani tradisi langkahan karena menikah mendahului kedua kakaknya.

Adapun acara siraman Kaesang dan Erina berlangsung hari ini Jumat (9/12/2022).

Menariknya, Kaesang Pangarep dan Erina Gudono menggunakan air dari tujuh sumber berbeda.

Baca juga: Daftar Line-up Brasil vs Kroasia Malam Ini, Livakovic Bisa Bubarkan Tarian Samba? Tonton di Sini

Baca juga: Ibu Erina Gudono Viral Jelang Nikahan Putrinya dengan Kaesang: Pelukan Terakhir Masih Saya Rasakan

Baca juga: Abu Bakar Baasyir Turut Mendoakan Pernikahan Kaesang-Erina: Semoga Diberkati Allah

Wigung Wratsangka yang menjadi pembawa acara prosesi siraman sekaligus pemilik Wedding Organizer Pengantin Production, menjelaskan tujuh sumber mata air itu.

Air zam zam, kediaman ayah Kaesang Pangarep, kediaman Ibu Erina Gudono, Kraton Yogyakarta, Kraton Surakarta, Mangkunegaran dan Pakualaman.

Presiden Joko Widodo melakukan prosesi siaraman terhadap putra bungsunya, Kaesang Pangarep. Prosesi siraman Kaesang dan Erina menggunakkan 7 sumber mata air, salah satunya air zam-zam. (Twitter/Jokowi)

Tujuh sumber air tersebut disatukan untuk kemudian digunakan Kaesang dan Erina melakukan siraman di kediaman mereka masing-masing.

Sebelum siraman di kediaman Erina, siraman dilakukan oleh ibunya, Sofiatun Gudono, kemudian juga oleh GKR Hemas, GKBRAy Atika Purnomowati, hingga Siti Faridah Pratikno.

Dalam prosesi siraman yang dilakukan di kediaman Erina, terdapat beberapa rangkaian upacara lainnya.

Seperti memasang bleketepe, cethik geni, adang sepisanan, ngracik tirta perwitasari, nata lemek lenggah, majang pasarean, upacara sungkem ngabekten, langkahan dan siraman.

Cethik geni sendiri dilakukan di kediaman Erina karena bermakna sebagai dimulainya hajat pernikahan pertama di keluarga Erina.

Baca juga: Simak Jadwal & Lokasi Pasar Murah Subsidi di Babel untuk Akhir Tahun Ini, dari Bangka Hingga Beltim

Baca juga: Prediksi Line Up dan Head to Head Belanda vs Argentina di Perempat Final Piala Dunia 2022

Baca juga: Jadwal Perempat Final Hingga Final Piala Dunia 2022, Rekor Masing-masing Timnas

Baca juga: Contoh Soal dan Kunci Jawaban Pilihan Ganda dan Uraian UAS, PAS PJOK Kelas 6 SD Semester 1

Sementara itu dalam tradisi langkahan, dilakukan karena kedua kakak Erina belum menikah.

Erina kemudian menyerahkan pisang raja kepada kedua kakaknya.