Polres Belitung Amankan 10 Tersangka Selama Operasi Tertib Menumbing 2022, 7 di Antaranya Ditahan

BANGKAPOS.COM, BELITUNG - Sebanyak 10 orang tersangka berhasil diamanankan jajaran Polres Belitung selama 12 hari pelaksanaan Operasi Tertib Menumbing 2022, 28 November hingga 9 Desember 2022.

"Untuk pelaksanaan Operasi Tertib Menumbing 2022 di Polres Belitung mencapai target, yaitu dua TO (Target Operasi, red) dan tiga non TO," kata Kasi Humas Polres Belitung AKP Anton Sinaga dalam konfrensi pers didampingi Kasi Penmas Sihumas, Ipda Belly Pinem, dan Kanit Pidum Satreskrim Polres Belitung Aipda Romansa Adam, Senin (12/12/2022).

Sebanyak 7 dari 10 tersangka yang diamankan, ditahan.

Sedangkan tiga sisanya tidak ditahan karena masih di bawah umur.

Anton juga merincikan dua tersangka TO yang berhasil diamankan.

Yakni, Rudi, yang melakukan pencurian di kebun milik Firman, Jalan Raya Membalong, Kecamatan Membalong, Desa Cerucuk, pada tanggal 13 Desember 2022 lalu.

Kemudian, Mursalin alias Basir, yang melakukan pencurian di kediaman Zulfari yang beralamat di Jalan Veteran, Kelurahan Parit, Kecamatan Tanjungpandan, pada tanggal 14 Oktober 2022 lalu.

"Untuk dua tersangka TO dengan LP berbeda dikenakan Pasal 363 ayat (1) KUHPidana dan sudah ditahan di Mapolres Belitung," kata Anton.

Sedangkan tersangka non TO terbagi menjadi tiga LP, yaitu Rio dan Kapri, Fajar dan Wawan terakhir Agung.

Meskipun demikian, semua tersangka sama-sama melakukan dugaan tindak pidana pencurian. (Posbelitung.co/Dede Suhendar)