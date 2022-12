Prediksi Skor Argentina vs Kroasia, H2H, Line Up : Siapa yang Menang di Semifinal Piala Dunia 2022

BANGKAPOS.COM - Jutaan pasang mata penduduk bumi tertuju ke laga Agentina vs Kroasia di semifinal Piala Dunia 2022 pada Rabu (24/12/2022) mulai pukul 02.00 WIB.

Laga penentuan Argentina vs Kroasia tersaji di Lusail Iconic Stadium, Qatar.

Di Indonesia, tayangan siaran langsun Argentina vs Kroasia bisa disaksikan via live streaming di Vidio atau stasiun tv pemegang hak siar resmi Piala Dunia 2022 Qatar.

Ada dua pemain senior yang menjadi pusat perhatian pada laga ini.

Di kubu Argentina terdapat Lionel Messi, sementara pada Kroasia selaku pihak lawan terdapat Luka Modric.

Keduanya pemain top di Eropa.

Pertandingan Argentina vs Kroasia tentu sukar di prediksi.

Tapi kira-kira siapa yang menang berdasarkan data yang ada sejauh ini? Berikut ulasan lengkap Argentina vs Kroasia mulai dari prediksi skor, head to head, line up, dan profil timnas keduanya yang meliputi daftar pemain hingga catatan hasil pertandingan mereka selama ini:

Prediksi Skor Argentina vs Kroasia

Dalam perjalanannya, Agentina dan Kroasia minimal sudah lima kali saling berhadapan.

Head to head hasil dari lima pertemuan itu, keduanya sama kuat.

Argentina berhasil membukukan dua kemenangan dan serupa juga untuk Kroasia.

Sedangkan sisanya yakni satu laga berakhir dengan hasil imbang.

Hasil draw atau imbang itu didapatkan kedua negara saat pertemuan perdana dalam laga persahabatan 4 Juni 1994.

Sementara untuk diajang Piala Dunia, Argentina dan Kroasia baru dua kali bertemu.