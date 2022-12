Prediksi Skor Argentina vs Kroasia, Head to Head, Line Up Susunan Pemain di 4 Besar Piala Dunia 2022

BANGKAPOS.COM - Prediksi Skor Argentina vs Kroasia, Head to Head, Line Up Susunan Pemain di 4 Besar Piala Dunia 2022.

Argentina dan Kroasia sukses melangkah ke semifinal Piala Dunia 2022 Qatar.

Kedua negara ini akan bertemu dan bertanding untuk memperebutkan tiket final.

Siapakah yang akan memenangkan pertandingan antara Argentina vs Kroasia?

Berikut prediksi pertandingan Argentina vs Kroasia di babak semifinal Piala Dunia 2022, head to head dan kemungkinan line up susunan pemain.

Pertandingan antara Timnas Argentina dan Timnas Kroasia ini akan menyajikan duel pemenang Ballon d'Or, yakni Lionel Messi dan Luka Modric.

Keduanya juga merupakan rival ketika Messi membela Barcelona dan Modric hingga kini di Real Madrid.

Prediksi Argentina Vs Kroasia, Head to Head, Line Up Sususnan Pemain di 4 Besar Piala Dunia 2022 (KOLASE)

Jadwal Pertandingan

Pertandingan: Argentina vs Kroasia.

Lokasi: Lusail Iconic Stadium.

Kick off: Rabu (14/12/2022) pukul 02:00 WIB.

Preview Timnas Argentina

Timnas Argentina sempat memberikan keraguan pada awal laga Piala Dunia 2022, saat kalah melawan Arab Saudi di babak penyisihan grup.

Setelah kekalahan itu, Lionel Messi dkk mampu bangkit, berhasil lolos ke babak 16 bersar sebagai juara Grup C FIFA World Cup 2022.