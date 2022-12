2 TO dan 4 Non TO Berhasil Diamakan Satreskrim Polres Bangka dalam Operasi Tertib Menumbing 2022

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Satreskrim Polres Bangka berhasil mengamankan 6 pelaku tindak pidana pencurian dalam Operasi Tertib Menumbing 2022 di wilayah hukum Polres Bangka yang baru berakhir.

Ke-6 tersangka yang merupakan pelaku pencurian itu terdiri dari 2 target operasi (TO) dan 4 non TO.

" Operasi Tertib Menumbing 2022 yang digelar oleh Sat Reskrim Polres Bangka dan barh berakhir berhasil mengungkap 6 kasus dengan 6 tersangka tindak pidana pencurian " kata Kasi Humas Polres Bangka AKP Zulkarnain saat menggelar konferensi pers, Rabu (14/12/2022).

Pelaksanaan Operasi Tertib Menumbing 2022 dilaksanakan selama 12 hari, 28 November hingga 9 Desember 2022, dengan sasaran 3C (Curat, Curas dan Curanmor).

Dari ungkap kasus, sebanyak 6 kasus yang terdiri dari 2 kasus TO dan 4 Kasus non TO behasil diamankan jajaran Satreskrim Polres Bangka.

Kasi Humas Polres Bangka AKP Zulkarnain mewakili Kapolres Bangka AKBP Indra Kurniawan menjelaskan, ungkap 2 kasus yang menjadi TO dengan tersangka Ac alias Aris.

Tersangka melakukan pencurian di dua lokasi, yakni di Desa Penyamun Kecamatan Pemali dan di Desa Tutut Kecamatan Pemali.

Kemudian, lanjut Zulkarnain, pihaknya juga mengamankan tersangka TS alias Aon yang merupakan pelaku pencurian di RS Jiwa Provinsi Bangka Belitung.

Sedangkan 4 kasus yang diungkap merupakan non TO antara lain IA Als Idi dengan laporan polisi sebanyak 3.

Idi melakukan pencurian di Sinar Gunung Kecamatan Riausilip, Kayu Besi Puding Besar dan RS Jiwa Bangka Belitung.

Kemudian, membekuk tersangka Sar alias Kediweng dan Ra alias Kenong, dengan TKP pencurian di Pelabuhan Mengkubung Desa Riding Panjang Kecamatan Belinyu.

Terakhir, membekuk As yang melakuakan pencurian di Riausilip.

"Keberhasilan ungkap kasus yg dilakukkan Sat Reskrim Polres Bangka semua ini tidak lepas dari peranserta masyarakat dalam menjaga kamtibmas dan memberikan informasi," kata Zulkarnain. (Bangkaposcom/Deddy Marjaya)