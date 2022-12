Fakta-fakta Menarik Film Avatar 2: The Way of Water, Kate Winslet Menyelam Selama 7 Menit

Cuplikan film Avatar 2: The Way of Water

BANGKAPOS.COM - Desember ini, dunia imersif Pandora akan tayang lebih luas dalam film Avatar 2: The Way of Water.

Seperti yang dilihat dari trailer, kita akan melihat Jake Sully dan Neytiri saat mereka membesarkan keluarga mereka di Pandora.

Namun, ancaman seketika semakin dekat. Mereka pun harus mempertaruhkan rumah mereka yang berharga dari musuh.

Sebelum filmnya tayang di bioskop besok, berikut beberapa fakta menarik seputar film Avatar 2: The Way of Water.

1. Butuh tiga belas tahun untuk film kedua

Film Avatar pertama keluar pada Desember 2009, jadi butuh sekitar 13 tahun untuk kelanjutannya tiba di bioskop.

Meski butuh waktu lama, penggemar film pertama juga dijanjikan tiga sekuel lagi, dengan setiap sekuel dirilis setiap dua tahun..

Sang sutradara Cameron mencatat bahwa mereka mungkin memotong franchise film lima bagian ini menjadi trilogi jika sekuelnya berkinerja buruk.

2. Klan baru dan anak manusia di Pandora

Dua detail menarik telah diungkapkan tentang The Way of Water ialah adanya clan baru.

Menariknya, clan bernama Metkayina ini merupakan penghuni terumbu karang dan dapat dibedakan dengan warna kulit yang sedikit berbeda.

Detail menarik lainnya adalah ada seorang anak manusia berlarian di sekitar Pandora bersama Na'vi.

Dalam sebuah wawancara antara Majalah Empire dan Cameron, terungkap bahwa nama anak laki-laki itu adalah Laba-laba, manusia yatim piatu yang diambil Jake dan Neytiri untuk bergabung dengan keluarga mereka.

3. Wajah yang familiar dan karakter baru