Jadwal Tayang Avatar: The Way Of Water di Bes Cinema dan Transmart Pangkalpinang XXI

Film Avatar The Way Of Water atau Avatar 2 yang Resmi Tayang 14 Desember 2022 di Bioskop Indonesia

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Film Avatar: The Way Of Water resmi rilis hari ini, Rabu (14/12/2022) di bioskop Bes Cinema dan Transmart Pangkalpinang XXI.

Simak jadwal tayang film Avatar: The Way Of Water selengkapnya di bawah artikel

Avatar: The Way of Water salah satu film bergenre action dan fantasi yang disutradarai oleh James Cameron.

Film ini juga merupakan sekuel dengan judul yang sama sudah tayang di tahun 2009.

Awalnya film Avatar: The Way of Water ini akan di rilis tahun 2014, tapi diundur menjadi tanggal 14 Desember 2022.

Durasi 195 menit film ini akan menyajikan dengan adegan pertarungan hebat, panorama hutan dan pemandangan dunia bawah air begitu memesona, adanya teknologi terbaru visual effect.

Dalam trailer film Avatar 2 atau Avatar: The Way Of Water menunjukkan banyak karakter baru yang muncul.

Pada Avatar The Way Of Water akan menampilkan setting waktu lebih dari satu dekade sejak peristiwa di film pertamanya.

Seperti apa sinopsis Film Avatar 2 atau Avatar The Way Of Water?

Avatar: The Way of Water (Tangkapan Layar)

Di film Avatar 2 atau Avatar The Way Of Water , keluarga Sully menghadapi masalah yang membuat mereka harus saling menjaga keselamatan keluarga.

Mereka harus bertarung untuk bertahan hidup dan bertahan menghadapi tragedi.

Film Avatar 2 atau Avatar The Way Of Water akan menunjukkan bagaimana air menyatukan semua hal di sekitar mereka sejak sebelum kelahiran dan setelah kematian.

Terlihat di Trailer Avatar The Way Of Water menampilkan potongan-potongan adegan pertarungan hebat yang terjadi untuk bertahan hidup.

Film Avatar The Way Of Water ini diawali dengan kisah Sully (Sam Worthington) yang terganggu saat proses operasi penambangan RDA.