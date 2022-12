Prancis menjadi tim yang lebih difavoritkan untuk menang atas Maroko di laga semifinal yang digelar Stadion Al Bayt pada Kamis (15/12) dini hari nanti. Tetapi Maroko, tim yang disebut pelatihnya sebagai Rocky di Piala Dunia 2022 juga bisa membuat kejutan lainnya dengan pukulan Knockout bagi si Biru. Prediksi Skor Bola Maroko vs Prancis Malam Ini Lengkap Statistik Head to Head dan Profil Timnasnya

BANGKAPOS.COM - Laga memperebutkan satu tiket ke partai final Piala Dunia 2022 Qatar mempertemukan Maroko vs Prancis pada Kamis (15/12/2022).

Pemenangan Maroko vs Prancis berhak satu tiket untuk nanti berhadapan dengan Argentina pada Minggu (18/12/2022) pukul 22.00 WIB nanti.

Argentina diketahui telah positif berada di final setelah menggulingkan perjuangan Kroasia pada Rabu (14/12/2022) pukul 02.00 WIB dini hari tadi dengan skor 3-0.

Kembali pada laga penetuan Maroko vs Prancis, tentu kedua tim sama-sama berambisi kuat.

Terlebih bagi Maroko, tim underdog yang sebelumnya sama sekali kurang diperhitungkan.

Baku hantam Maroko vs Prancis digelar di Stadion Al Bayt, Watar.

Prancis diunggulkan pada laga ini.

Namun perlu diecamkan bahwa bola itu bundar.

Segala kemungkinan bisa terjadi termasuk Maroko lolos ke final Piala Dunia 2022.

Namun sejauh apa prediksi skor dari berbagai pihak memperkirakan skor Maroko vs Prancis? Simak ulasan prediksinya lengkap dengan statistik head to head, catatan hasil 5 pertandingan terakhir, perkiraan line up hingga profil timnas keduanya berikut ini:

Prediksi Skor

Perjalanan kedua tim menuju babak semifinal tentu tak mudah.

Di babak perempat final, Maroko berhasil memulangkan Portugal yang diperkuat oleh Cristiano Ronaldo.

Hakim Ziyech cs juga mengukir sejarah menjadi tim Afrika pertama yang lolos ke babak semifinal Piala Dunia.

Sedangkan Prancis harus mati-matian menendang Inggris dengan skor tipis 2-1.