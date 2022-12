BANGKAPOS.COM - Prediksi Skor Maroko vs Prancis, Line Up Susunan Pemain, Head to Head Semifinal Piala Dunia 2022

4 Negara sudah memastikan masuk ke semifinal Piala Dunia 2022 Qatar.

Negara tersebut di antaranya, Prancis vs Maroko dan Kroasia vs Argentina.

Ada satu pertandingan empat besar yang ditunggu-tunggu dan banyak disorot saat ini ialah Maroko vs Portugal.

Babak semifinal Piala Dunia 2022 Qatar mempertemukan Maroko vs Prancis.

Berikut prediksi pertandingan Timnas Prancis vs Timnas Maroko di semifinal Piala Dunia 2022, Kamis (15/12/2022) pukul 02.00 WIB.

Laga perebutan tempat di final Piala Dunia 2022 ini akan dilaksanakan di Stadion Al Bayt, Qatar.

Sang juara bertahan, Prancis akan berusaha lolos ke final untuk mempertahankan gelar mereka sementara Maroko akan berjuang untuk menuju final perdana mereka di Piala Dunia.

Kabar Terkini Tim

Diwartakan Evening Standard, kapten Maroko, Romain Saiss, diragukan tampil karena cedera setelah bek tengah Wolverhampton Wanderers itu keluar lapangan saat melawan Portugal.

Bek Nayef Aguerd dan Noussair Mazraoui melewatkan pertandingan perempat final.

Kemudian Walid Cheddira diskors setelah dia dikeluarkan dari lapangan karena mendapatkan dua kartu kuning di akhir kemenangan 1-0 Singa Atlas atas Portugal.

Prancis tampaknya tidak mengalami cedera dalam kemenangan atas Inggris, mereka juga menggunakan susunan pemain yang sama di dua pertandingan berturut-turut.

Head to Head