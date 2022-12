PREDIKSI SKOR Argentina Vs Prancis, Head to Head, Berita Tim, Analisa Piala Dunia 2022

BANGKAPOS.COM - Prancis akan bertemu Argentina di final Piala Dunia, Untuk pertama kalinya sejak 1962, ada peluang pemegang gelar akan mempertahankan gelar mereka, dengan tidak ada tim sejak Brasil yang berhasil melakukannya.

Sementara Didier Deschamps tidak selalu sosok yang paling populer, bos Les Bleus mengincar gelar ketiganya, yang kedua saat memimpin tim nasional.

Bagi Argentina, keraguan lama tentang apakah Lionel Messi peduli dengan tim nasional atau tidak pasti telah sirna.

Performa pemain berusia 35 tahun itu di Qatar telah dibandingkan dengan level Diego Maradona saat dia menyeret timnya meraih kemenangan pada 1986 dan, seperti biasa, sulit untuk mengabaikan perbandingan antara keduanya.

Semakin terlihat naskahnya sudah ditulis. Di Piala Dunia terakhirnya, pemain terhebat sepanjang masa terlihat lebih dekat dari sebelumnya – bahkan di final 2014 – untuk mengamankan kejayaan tertinggi.

Argentina vs Prancis, Lionel Messi vs Kylian Mbappe... penyelesaian akhir kelas berat yang mendebarkan yang layak didapatkan di Piala Dunia 2022 yang sensasional ini.

Secara resmi berdasarkan peringkat FIFA, ini adalah No. 3 vs No. 4, tetapi secara keseluruhan, dua tim yang paling layak mencapai akhir perjalanan.

Berita tim Argentina vs Prancis

Baik Adrien Rabiot dan Dayot Upamecano absen dalam kemenangan atas Maroko karena sakit tetapi diharapkan kembali untuk final, sementara ada pembicaraan tentang pemenang Ballon d'Or Karim Benzema - absen menjelang turnamen karena cedera paha - bisa membuat pengembalian yang sensasional untuk game ini.

Untuk Argentina, bek sayap Marcos Acuna dan Gonzalo Montiel keduanya akan tersedia untuk dipilih setelah absen dalam kemenangan semifinal atas Kroasia karena skorsing.

Angel Di Maria pasti akan mendorong untuk memulai setelah cedera baru-baru ini dan tidak diragukan lagi akan melakukan segala yang mungkin untuk tampil.

Prediksi Argentina vs Prancis

Sementara Messi tampaknya ditakdirkan untuk kejayaan tertinggi, tim Prancis ini akan mengalami kekalahan.

Tampaknya tidak mampu panik dan menyombongkan daya tembak yang jelas, mereka mungkin bisa mengatasi badai Argentina dalam perjalanan mereka menuju kemenangan Piala Dunia ketiga.

standard.co.uk: Prancis menang, 2-1 .

sportingnews.com : 1-1

Analisis data