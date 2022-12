PROFIL Wasit Szymon Marciniak Asal Polandia yang Menjadi Wasit Final Piala Dunia 2022

BANGKAPOS.COM, QATAR - FIFA telah mengkonfirmasi bahwa menunjuk wasit asal Polandia, Szymon Marciniak akan menjadi wasit final Piala Dunia hari Minggu antara Argentina dan Prancis.

Marciniak telah mengawasi pertandingan yang melibatkan kedua finalis di Qatar, memimpin kemenangan 2-1 Prancis di babak penyisihan grup atas Denmark dan kemenangan babak 16 besar Argentina dengan skor yang sama melawan Australia.

Wasit Polandia, yang juga menjadi wasit pertandingan di Piala Dunia 2018 di Rusia, hanya menunjukkan lima kartu kuning dalam dua pertandingannya di turnamen tahun ini dan belum memberikan satu pun penalti atau kartu merah.

Beberapa wasit menuai kritik atas penampilan mereka di babak sistem gugur Piala Dunia, termasuk Antonio Mateu Lahoz, yang membukukan 15 pemain dalam kemenangan perempat final Argentina melawan Belanda.

Federasi Sepak Bola Maroko telah mengajukan keluhan kepada FIFA terkait kinerja Cesar Ramos sebagai wasit saat mereka kalah di semifinal Piala Dunia dari Prancis pada Rabu.

FIFA juga mengumumkan Abdulrahman Al Jassim dari Qatar akan memimpin perebutan tempat ketiga Sabtu antara Kroasia dan Maroko.

Prancis akan bertemu Argentina di final Piala Dunia, Untuk pertama kalinya sejak 1962, ada peluang pemegang gelar akan mempertahankan gelar mereka, dengan tidak ada tim sejak Brasil yang berhasil melakukannya.

Sementara Didier Deschamps tidak selalu sosok yang paling populer, bos Les Bleus mengincar gelar ketiganya, yang kedua saat memimpin tim nasional.

Bagi Argentina, keraguan lama tentang apakah Lionel Messi peduli dengan tim nasional atau tidak pasti telah sirna.

Performa pemain berusia 35 tahun itu di Qatar telah dibandingkan dengan level Diego Maradona saat dia menyeret timnya meraih kemenangan pada 1986 dan, seperti biasa, sulit untuk mengabaikan perbandingan antara keduanya.

Semakin terlihat naskahnya sudah ditulis. Di Piala Dunia terakhirnya, pemain terhebat sepanjang masa terlihat lebih dekat dari sebelumnya – bahkan di final 2014 – untuk mengamankan kejayaan tertinggi.

Argentina vs Prancis, Lionel Messi vs Kylian Mbappe... penyelesaian akhir kelas berat yang mendebarkan yang layak didapatkan di Piala Dunia 2022 yang sensasional ini.

Secara resmi berdasarkan peringkat FIFA, ini adalah No. 3 vs No. 4, tetapi secara keseluruhan, dua tim yang paling layak mencapai akhir perjalanan.

Berita tim Argentina vs Prancis

Baik Adrien Rabiot dan Dayot Upamecano absen dalam kemenangan atas Maroko karena sakit tetapi diharapkan kembali untuk final, sementara ada pembicaraan tentang pemenang Ballon d'Or Karim Benzema - absen menjelang turnamen karena cedera paha - bisa membuat pengembalian yang sensasional untuk game ini.