Susunan Pemain Timnas Argentina vs Prancis Final Piala Dunia 2022, Head to Head dan Prediksi Skor

KOLASE Bangkapos.com

Final Piala Dunia 2022 Argentina vs Prancis akan dihelat di Lusail Stadium, Al Daayen, Qatar, Minggu (18/12/2022) pukul 22.00 WIB. Artikel ini menyajikan prediksi susunan pemain, head to head, jadwal tanding dan prediksi skor Argentina vs Prancis.