Maroko vs Kroasia, Prediksi Skor, Head 2 Head, Line Up, Sejarah Perebutan Juara 3 Piala Dunia

Pertandingan Kroasia vs Maroko memperebutkan juara 3 Piala Dunia 2022 akan dihelat di Stadion Internasional Khalifa, Sabtu (17/12/2022) pukul 22.00 WIB.

Jelang Maroko vs Kroasia, Prediksi Skor, Head to Head, Line Up, Sejarah Perebutan Juara 3 Piala Dunia.

Piala Dunia 2022 segera berakhir.

Masih ada empat negara lagi yang akan bertanding, di Final ada Prancis vs Argentina.

Sementara, Maroko vs Kroasia akan kembali bertanding di Piala Dunia 2022 Qatar untuk memperebutkan juara 3.

Perebutan gelar juara ketiga piala dunia 2022 akan diperebutkan Kroasia vs Maroko.

Bek Kroasia Dejan Lovren (Kiri) dan bek Maroko Romain Ghanem Saiss saling menyapa pada akhir pertandingan sepak bola Grup F Piala Dunia 2022 Qatar antara Maroko dan Kroasia di Stadion Al-Bayt di Al Khor, utara Doha pada 23 November, 2022. Prediksi Skor Kroasia vs Maroko, Head to Head, Line Up dan Profil Timnasnya di Piala Dunia 2022 (OZAN KOSE / AFP))

Pertandingan dua tim underdog ini akan digelar di stadion internasional Khalifah, Qatar, Sabtu (17/12/2022) pukul 22.00 WIB.

Seperti diketahui, meski gugur dalam babak semifinal dua tim nasional ini tetap mendapat kesempatan untuk meraih posisi juara 3.

Sebelumnya, pertandingan Maroko vs Prancis berjalan dengan begitu alot.

Namun, Maroko harus mengakui keunggulan Prancis setelah dikalahkan sang juara bertahan piala dunia 2018 dengan skor 2-0.

Bernasib sama, Kroasia pun harus terhenti langkahnya menuju final karena kalah melawan Argentina dengan skor 3-0.

Meski begitu, Maroko dan Kroasia bakal bertemu untuk memperebutkan juara 3 di Piala Dunia 2022.

Sebelumnya, Kroasia vs Maroko pernah bertemu hanya dua kali dalam sejarah termasuk pertemuan mereka di babak grup Piala Dunia FIFA 2022.

Pertandingan berakhir dengan kebuntuan tanpa gol, dengan kedua tim melakukan dua tembakan tepat sasaran, meskipun Kroasia menikmati lebih banyak penguasaan bola (65 persen -35 persen ).

Sebelum turnamen, kedua negara hanya bertemu sekali - pada Desember 1996 untuk Hassan II Trophy, di mana mereka bermain imbang 2-2.