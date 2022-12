Prediksi Skor Maroko vs Kroasia, Head to Head, Susunan Pemain di Perebutan Juara 3 Piala Dunia 2022

Pertandingan Kroasia vs Maroko memperebutkan juara 3 Piala Dunia 2022 akan dihelat di Stadion Internasional Khalifa, Sabtu (17/12/2022) pukul 22.00 WIB.

BANGKAPOS.COM - Prediksi Skor Maroko vs Kroasia, Head to Head, Line Up Susunan Pemain di Perebutan Juara 3 Piala Dunia 2022.

Pertandingan Final Piala Dunia 2022 perebuatan juara 3 ini akan berlangsung di Stadion Internasional Khalifa, Sabtu (17/12/2022) pukul 22.00 WIB.

Menurut whoscored, prediksi skor pertandingan Kroasia vs Maroko berakhir imbang 0-0.

Menjelang pertandingan tersebut, ada kabar buru dari kubu Timnas Maroko dan Timnas Kroasia.

Dikabarkan bahwa ada tiga pemain yang kemungkinan besar absen pada laga kali ini.

Ketiga pemain itu absen karena didera cedera saat memain pertandingan semifinal.

Kroasia kalah 3-0 atas Argentina di partai semifinal FIFA World Cup 2022.

Setelah kekalahan itu, Josip Stanisic dikabarkan mengalami cedera.

Ia diperkirakan akan melewatkan pertemuan playoff perebutan tempat ketiga melawan Maroko.

Pelatih kepala Zlatko Dalic kemungkinan akan melakukan perubahan untuk yang satu ini.

Dalic akan memberikan kesempatan kepada pemain pinggiran dalam pertandingan kali ini.

Hasil kurang memuaskan juga didapatkan Maroko dipartai semifinal, kalah 2-0 dari Prancis.

Setelah pertandingan itu, Nayef Aguerd dan Romain Saiss dikabarkan didera cedera.

Nayef Aguerd mengalami cedera dalam pemanasan semifinal. Sepertinya ia tak akan mengambil risiko di sini.