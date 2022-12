Sedang Berlangsung Pertandingan Kroasia vs Maroko, Bounou Hampir Saja Blunder Gol Bunuh Diri

OZAN KOSE / AFP)

Bek Kroasia Dejan Lovren (Kiri) dan bek Maroko Romain Ghanem Saiss saling menyapa pada akhir pertandingan sepak bola Grup F Piala Dunia 2022 Qatar antara Maroko dan Kroasia di Stadion Al-Bayt di Al Khor, utara Doha pada 23 November, 2022. Prediksi Skor Kroasia vs Maroko, Head to Head, Line Up dan Profil Timnasnya di Piala Dunia 2022