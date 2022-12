TERUNGKAP! Segini Gaji Erina Gudono Istri Kaesang Pangarep yang Kerja Jadi Analis di JP Morgan

BANGKAPOS.COM - Hingga satu minggu setelah melangsungkan pernikahan, nama menantu baru Presiden Jokowi, Eina Gudono terus jadi sorotan publik.

Belakangan pekerjaan Eina pun menarik untuk diulik. Ya, istri Kaesang Pangarep itu diketahui memiliki background pendidikan yang tak kaleng-kaleng.

Menilik akun LinkedIn-nya, perempuan 25 tahun itu lulusan Manajemen Keuangan Universitas Gadjah Mada dan kemudian melanjutkan pendidikan untuk mengambil gelar S2 di Columbia University untuk studi Master of Public Administration.

Selain itu, ia juga pernah mengambil kursus pendek musim panas di The Chinese University of Hong Kong dalam bidang Bisnis dan Manajemen Ekonomi. Erina juga pernah mengikuti program pertukaran pelajar ke Showa Women's University of Japan.

Tak heran jika di umurnya sekarang, Erina bisa bekerja di perusahaan keuangan internasional ternama asal Amerika Serikat, J.P Morgan

Kaesang Pangarep dan Erina Gudono (Instagram @kaesangp)

Sebagai analis di bank investasi, tugas Erina melakukan analisa dan riset mendalam tentang performa perusahaan dan kondisi pasar.

Informasi itu digunakan oleh pengelola dana investasi, pedagang dan pialang saham untuk membuat keputusan tentang investasi.

Dihimpun dari berbagai sumber, gaji tahun pertama menjadi analis di J.P Morgan ialah 100.000 dollar AS, yang semulanya hanya 85.000 dollar AS.

Upah tersebut naik per 1 Juli 2021. Tahun dimana Erina juga tergabung dalam perusahaan tersebut.

Potret kekasih Kaesang Pangarep, Erina Gudono (Instagram/erinagudono)

Jika dikonversi ke rupiah, gaji menjadi analis tahun pertama di J.P Morgan ialah kurang lebih Rp 1,5 miliar. Jadi dalam satu bulan kurang lebih menerima Rp125 juta.

Hanya saja, tidak disebutkan apakah gaji tersebut rata untuk seluruh analis J.P. Morgan di setiap kantor cabang atau tidak.

Sebelum menjadi analis, Erina juga tercatat pernah bekerja di Bank Indonesia sebagai Project at Payment System Policy Departement dan Assistant Manager Apprenticeship.

Istri Kaesang ini juga sempat bekerja di Tokopedia sebagai Associate Brand Strategist.

Selain itu, Erina juga aktif dalam sejumlah aktivitas sosial. Beberapa di antaranya sebagai relawan dalam di organisasi Kisah Kasih yang membantu usaha mikro kecil dan menengah selama pandemi Covid-19, dan sebagai Koordinator Save Street Children Indonesia.

Perempuan asli Yogyakarta itu menyebut dirinya sebagai seorang advokat edukasi inklusif dengan mengikuti beberapa inisiatif dan organisasi non-profit sosial untuk membantu anak Indonesiam endapatkan edukasi yang layak.

