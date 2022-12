UPDATE Line Up Argentina Vs Prancis, Angel Di Maria dan Adrien Rabiot Diturunkan di Final

Pertarungan dua bintang PSG, Lionel Messi dan Kylian Mbappe pada final Piala Dunia 2022 antara Argentina vs Prancis. Perburuan gelar juara Piala Dunia 2022 akan tersaji di Stadion Lusail, Qatar, Minggu (18/12/2022) pukul 22.00 WIB.

BANGKAPOS.COM, QATAR - Setelah santer kabar kena virus dan demam, seluruh pemain Timnas Prancis siap bermain kecuali Lukas Hernandez yang mengalami cedera lutut.

Dua tim telah mengirimkan nama pemain yang akan diturunkan di awal laga.

Adrien Rabiot yang absen di semifinal, dipastikan masuk dalam 11 pemain yang pasang Didier Deschamps.

Teman main Adrien Rabiot di Juventus, Angel Di Maria pun dipastikan masuk dalam starting eleven Argentina.

Berikut line up, susunan pemain sementara Argentina Vs Prancis.

Argentina : Martinez, Molina, Romero, Otamendi, Acuna, De Paul, Fernandez, Mac Allister, Di Maria, Messi, Alvarez.

Prancis : Lloris, Kounde, Upamecano, Varane, T. Hernández, Rabiot, Tchouaméni, Mbappé, Griezmann, Dembéle, Giroud.

Partai puncak Piala Dunia 2022 Argentina vs Prancis akhrinya digelar pada Minggu (18/12/2022).

Tentu saja laga ini merupakan penentu siapa yang terbaik antara Argentina dan Prancis.

Partai pamungkas final Piala Dunia 2022 Aregentina vs Prancis tersaji di Stadion Lusail, Qatar.

Masyarakat Indonesia bisa menyaksikan sejarah yang tercipta pada final Argentina vs Prancis ini via live streaming di vidio.com atau melalui siaran tv pemegang hak siar resmi Piala Dunia 2022 Qatar.

Untuk memberikan Anda gambaran lebih mengenai laga ini, berikut ulasan lengkap prediksi skor Argentina vs Prancis, statistik head to head, line up hingga profil timnas keduanya yang meliputi daftar pemain masing-masing:

Prediksi Skor

Laga ini tentu akan berlangsung sengit.

Terlebih rivalitas Argentina dan Prancis bukan semata-mata hanya persoalan tim.