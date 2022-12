Membangun Cashless Society Belanja Negara

Oleh: Raini Rahmania - Kepala Bidang PPA I Kanwil DJPb Provinsi Bangka Belitung

PADA satu dekade terakhir telah terjadi gelombang digitalisasi dan penetrasinya ke kehidupan masyarakat yang mengubah secara drastis perilaku masyarakat. Instrumen alat pembayaran pun makin bervariasi dengan kehadiran uang elektronik berbasis kartu (chip based) maupun peladen/server (server based). Pola konsumsi masyarakat juga mulai bergeser dan menuntut pembayaran serba mobile, cepat, serta aman melalui berbagai platform antara lain web, mobile, Unstructured Supplementary Service Data (USSD), dan SIM Toolkit (STK).

Bank Indonesia pada tahun 2014 mulai menyosialisasikan manfaat Gerakan Nasional Non Tunai (GNTT) yaitu: (1) manfaat keamanan dan kepraktisan; (2) menekan biaya pengelolaan uang rupiah dan cash handling; (3) manfaat perencanaan ekonomi yang lebih akurat dan mudah dilacak, dan (4) meningkatkan sirkulasi uang dalam perekonomian.

Perjalanan dalam menyosialisasikan transaksi nontunai di lapangan tidaklah mudah. Sudah menjadi rahasia umum bahwa budaya transaksi tunai masih menjadi pilihan utama masyarakat Indonesia. Paypal dalam laporan survei bertajuk "Digital Payments: Thinking Beyond Transactions " mengungkapkan bahwa 73 persen penduduk Indonesia lebih menyukai transaksi tunai. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan rata-rata penduduk Asia pada umumnya mencapai 57 persen.

Salah satu problematikanya adalah ketidaksiapan masyarakat untuk beralih menggunakan dompet digital secara utuh meskipun masyarakat Indonesia terlihat sudah "melek teknologi". Masih banyak warga yang lebih nyaman memegang uang fisik dan bertransaksi secara tunai walaupun tingkat penggunaan ponsel pintar sudah cukup tinggi. Permasalahan lain seperti ekosistem bisnis dan jaringan infrastruktur seperti internet yang belum merata ke seluruh pelosok serta masih rendahnya pemahaman SDM dalam mengoperasikan alat EDC.

Revolusi industri 4.0 erat kaitannya dengan transformasi digital yang dimaknai sebagai perubahan yang ditimbulkan sebagai akibat penerapan teknologi di seluruh aspek kehidupan masyarakat. Pandemi Covid-19 membawa perubahan besar dalam berbagai sektor kehidupan masyarakat, di mana bermunculan berbagai inovasi agar tetap bisa beradaptasi dan memiliki strategi baru untuk keberlangsungan bisnis/organisasi. Fenomena ini membawa tren budaya nontunai (cashless) meningkat.

Budaya belanja masyarakat perlahan beralih dari konvensional menjadi lebih modern dengan belanja virtual yang di-support internet melalui system marketplace. Bukalapak, Tokopedia, Shopee, dan marketplace lainnya makin familier bagi masyarakat dan transaksi pembayaran dilakukan secara nontunai (cashless) melalui sistem transfer, kartu debit, ataupun kartu kredit.

Cashless Society Belanja Negara

Gerakan Nasional Non Tunai (GNTT) tidak hanya disosialisasikan kepada kalangan masyarakat, tetapi juga ditujukan pada pengelolaan belanja negara dengan dikeluarkannya Inpres Nomor 10 Tahun 2016 untuk mendorong transaksi cashless di belanja negara.

Anggaran belanja dan jasa pemerintah setiap tahun dianggarkan hampir Rp800 triliun untuk memenuhi kebutuhan belanja operasional, belanja nonoperasional, dan belanja modal pada masing-masing satuan kerja dari 86 kementerian/lembaga. Pengelolaan belanja negara sesuai PMK PMK 230/PMK.05/2016 dilakukan melalui mekanisme pembayaran secara langsung (LS) maupun melalui uang persediaan (UP).

Dengan adanya perkembangan teknologi informasi, pelaksanaan anggaran belanja dan pendapatan negara melalui uang persediaan dapat dilakukan secara elektronik melalui mekanisme marketplace yang menghubungkan antara pemesanan dan pembayaran. Hal ini diatur dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah di mana bendahara dapat melaksanakan pembayaran atau tagihan kepada negara melalui mekanisme UP dengan menggunakan kartu debit, cash management system, dan KKP.

Terdapat beberapa latar belakang penerapan cashless society pada pengelolaan keuangan negara, yaitu: (1) Rekomendasi BPK pada LKPP atas temuan berulang pada beberapa kementerian negara/lembaga terkait pengelolaan kas bendahara dan rekening seperti permasalahan mengenai kas yg terlambat/belum disetor ke kas negara, saldo kas tidak didukung dengan keberadaan fisik kas, dan permasalahan lain terkait pengelolaan kas negara; (2) Menyinergikan cashless society yang telah dicanangkan pemerintah mulai tahun 2014; (3) Menyempurnakan pengelolaan keuangan negara dengan mengikuti perkembangan teknologi di bidang keuangan dan perbankan.

Dalam PMK 196/PMK.05/2018 diatur proporsi pengajuan UP ke KPPN di mana untuk UP tunai sebesar 60 persen dan UP KKP sebesar 40 persen. Dengan alokasi belanja negara hampir Rp800 triliun per tahun membuka peluang UP KKP cukup besar dan sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan bangga buatan Indonesia dalam digitalisasi pembayaran barang dan jasa pemerintah.

UP KKP umumnya digunakan untuk keperluan belanja barang operasional, belanja modal, dan belanja perjalanan dinas jabatan. KKP juga dapat digunakan pada transaksi belanja melalui mekanisme marketplace seperti Tokopedia,Bukalapak juga marketplace yang dikembangkan pemerintah bersama Bank Himbara yaitu digipay.