Jelang Nataru Harga Bahan Dapur di Pasar Tradisional Muntok Masih Stabil

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Menjelang Perayaan Natal dan Tahun Baru 2023, harga komoditas di Pasar Tradisional Muntok, Kabupaten Bangka Barat (Babar) masih stabil, Selasa (20/12/2022).

Kendati demikian, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangka Barat tetap memonitor harga dan menjaga stok barang agar tetap aman dan tersedia, sehingga harga tetap terkontrol.

Pantauan Bangkapos.com, harga bahan dapur seperti cabai dan bawang di pasar tersebut mengalami kenaikan, walaupun tidak signifikan.

Boha satu di antara pedagang di Pasar Tradisional Muntok, mengatakan untuk harga cabai rawit dan besar beberapa pekan lalu mengalami turun naik. Namun untuk saat ini masih terbilang stabil.

"Cabai rawit merah naik Rp2000 rupiah. Sebelumnya Rp38.000 sekarang Rp40.000 sama dengan cabai besar. Bawang merah Rp36.000, bawang putih Rp25.000 dan bawang merah besar Rp20.000," kata dia, Selasa (20/12/22).

Menurut Boha, beberapa hari kedepan harga diperkirakan akan naik, namun tidak signifikan. Kemudian untuk stok barang di pasok dari pulau jawa tersebut masih aman.

"Mungkin bakal naik lah, tapi tidak langsung sekaligus dan masih stabil lah, sekarang harga masih stabil. Barang dari luar dari jawa. Stok masih aman sejauh ini," katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian (DKUP) Kabupaten Bangka Barat, Aidi membenarkan harga bahan dapur masih stabil dan pihaknya pun rutin melakukan monitoring.

"Harga sekarang masih relatif setabil, meskipun ada kenaikan tidak begitu signifikan. Kami rutin setiap hari rutin melakukan pendataan harga," kata Aidi.

Sementara itu Pihak Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian (DKUP) Kabupaten Bangka Barat (Babar) akan menyiapkan strategi guna menjaga harga tetap stabil, menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2023.

Mengingat, di Bulan Desember hingga Januari 2023 mendatang, sudah masuk musim penghujan serta kerap terjadi cuaca ekstrem. Ditakutkan kapal mengangkut barang tidak bisa masuk, hingga menyebabkan harga kembali naik.

Kepala DKUP Babar, Aidi mengatakan langkah pertama yang dilakukan adalah memantau harga di Pasar setiap harinya. Kemudian juga menjaga stok barang supaya tetap aman dan tersedia, sehingga harga tetap terkontrol.

"Kita tetap melakukan pendataan harga rutin. Kita melihat item-item bahan pokok apa yang naik, kita cari penyebabnya. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait, baik dari distributor maupun Disperindag Provinsi," kata Aidi, Selasa (20/12/2022).

Kemduian seperti diketahui bahwa rata-rata komoditi bahan pokok di Bangka Barat masih kebanyakan dipasok dari luar pulau Bangka, dan apabila distribusi tidak lancar besar kemungkinan harga juga akan mengalami kenaikan.

Aidi mengatakan, guna menjaga distribusi tetap lancar pihaknya rutin melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait. Sedangkan untuk harga kebutuhan pokok masih stabil.

"Faktor penyebab kenaikan bisa distribusi yang terlambat atau lainnya. Makanya kita koordinasi dengan lintas sektor seperti Polres, ASDP, dan instansi terkait seperti perkimhub supaya menjamin kendaraan yang mengangkut barang tidak terhambat," ujarnya.

Kata dia, harga gula pasir rata-rata Rp14.335, satu liter minyak goreng fortune Rp16.556, kemudian harga telur ayam Rp1.967 per butir dan harga beras premium rata-rata di angka Rp12.000 per kg.

Kemudian harga daging sapi Rp149.444 per kg dan harga ayam broiler Rp33.056 per kg, harga bawang merah Rp33.667, per kg, bawang putih Rp22.667 per kg, sedangkan harga cabai rawit merah Rp51.667 per kg. ( Bangkapos.com/Yuranda)