Raih Empat Medali di Kejurnas Taekwondo, Dua Atlet Bangka Belitung Berhasil Ikuti Seleksi Pelatnas

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Atlet Taekwondo Bangka Belitung berhasil meraih empat medali, dalam ajang Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Taekwondo Info yang digelar di Benteng Taruna Sport Center Tangerang Banten, Selasa (20/12/2022).

Keempat medali tersebut terdiri satu medali perak dan tiga medali perunggu yang didapatkan dari kejurnas yang dilaksanakan pada 15-18 Desember 2022 lalu.

Dengan torehan medali tersebut, Provinsi Bangka Belitung menempati peringkat 17 dari 28 provinsi yang mengikuti Kejurnas Taekwondo.

Medali perak disumbangkan oleh Sekar Embun Widia Ningrum yang bertanding di kelas kategori under 73 kg senior putri.

Sedangkan medali perunggu disumbangkan Halim Saputra kelas kategori under 68 Kg Senior Putra, Elly Annisa under 53 kg senior putri, dan Ihlas Saputra di kelas kategori under 68 Kg junior putra.

Ketua Pengprov Taekwondo Indonesia Bangka Belitung, Muhammad Irham, mengucapkan rasa syukurnya para atlet dapat membanggakan nama Bangka Belitung di kancah nasional.

"Meski hanya mengirimkan tujuh atlet ke kejurnas, hasil kejurnas ini mengalami peningkatan dengan torehan empat medali yang berhasil diraih para atlet kita," ujar Irham.

Mengenai keberangkatan yang tidak melibatkan banyak atlet, Irham membeberkan beberapa faktor, termasuk terkendala biaya.

"Keberangkatan ke kejurnas ini semua biaya ditanggung mandiri oleh Pengprov TI Bangka Belitung, mengingat anggaran KONI sudah tidak bisa diajukan di akhir tahun," jelasnya.

Sementara itu, usai tampil apik di ajang kejurnas, dua atlet Provinsi Bangka Belitung dipanggil Pengurus Besar Taekwondo Indonesia (PBTI) untuk mengikuti seleksi nasional SEA Games Kamboja 2023.

"Ada dua atlet taekwondo kita, yakni atas nama Sekar Embun Widia Ningrum yang merupakan seorang Polwan, lalu ada nama Ihlas Saputra atlet junior dipanggil PBTI untuk mengikuti seleksi nasional SEA Games Kamboja 2023. Semoga mereka bisa berhasil, dan tentunya masuk Pelatnas," tutur Irham. ( Bangkapos.com/Rizky Irianda Pahlevy)