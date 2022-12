Samsul Bahari Bujang Bangka 2022 Raih Winner Gentlemen of Indonesia 2022

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Samsul Bahari finalis asal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) yang juga Bujang Bangka 2022 berhasil meraih prestasi sebagai Winner Gentlemen of Indonesia (GOI) 2022, setelah mengikuti rangkaian kegiatan karantina selama 4 hari di Amaris Hotel Slipi dan Grand Final di Mall Plaza Semanggi, Jakarta Selatan, Minggu (18/12/2022) malam.

Pada kegiatan ini, Brave Malonda dari Sulawesi Utara 1 sebagai First Prince Gentleman of Indonesia 2022 dan Muhammad Gilang Rusmawan dari Jawa Barat sebagai Second Prince Gentleman of Indonesia 2022.

Samsul Bahari, warga Kompleks RSS Sungailiat ini, akan mewakili Indonesia ke ajang internasional, yaitu Man of The World di Filipina pada April 2023.

"Tentunya saya merasa senang setelah dinobatkan sebagai Winner Gentleman of Indonesia 2022, setelah melalui beberapa tahapan dan tantangan. Semua finalis mempunyai potensi dan kekuatan masing-masing namun saya bersyukur karena saya bisa dipercaya sebagai pemenang," kata Samsul Bahari, Selasa (20/12/2022).

Gentleman of Indonesia (GOI), lanjutnya, merupakan male pageant yang mempunyai tiga bidang advokasi yaitu Education, Tourism and Culture yang mengangkat motto "We Inspire the World to Try".

"Gentleman of Indonesia berada di bawah naungan Yayasan Gentlemen of Indonesia yang didirikan pada tahun 2018 oleh Sir Elia Toding Bua SPd M Pd, dan sudah mendapatkan legalitas dari Kemenkumham," jelas mahasiswa Stisipol P12 Sungailiat ini.

Tahun 2022 ini merupakan edisi kelima yang diikuti peserta TOP 11 yang sudah diseleksi terlebih dahulu, yaitu Bangka Belitung, Jawa Barat, Sumatera Barat, DKI Jakarta 1, DKI Jakarta 5, DKI Jakarta 6, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara 1, Sulawesi Utara 2, Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan.

Adapun edisi keenam Gentleman of Indonesia 2023, akan dilaksanaan pada Oktober di Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, bersamaan dengan Miss Indonesia Tourism Ambassador (MITA).

Sementara itu, Kwartanto, Region Director GOI Bangka Belitung, mengatakan, prestasi yang diraih Samsul Bahari sangat membanggakan, karena di akhir tahun 2022 ini Babel kembali menjadi winner (pemenang) di ajang GOI setelah kemenangan di tahun 2018 yang lalu.

"Samsul ini merupakan jebolan ajang Bujang Miak Bangka 2022, sehingga ketika menuju event nasional persiapannya sudah sangat matang. Visi misi yang bagus dibawa Samsul Bahari ke ajang ini sehingga meyakinkan para dewan juri bahwa dia layak mengemban tugas penting ini selama satu tahun ke depan," kata Ko Santo, sapaan akrabnya.

Pada tanggal 22 Desember 2022 nanti, para pemenang juara 1, 2, 3 serta owner GOI akan bertolak dari Bandung ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

"Ini saatnya kita bisa turut serta dalam mempromosikan pariwisata Babel, baik di nasional maupun internasional. Kita juga membahas rencana pelaksanaan event GOI Tahun 2023 yang akan diselenggarakan di Kota Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung," tuturnya.

Pihak pengurus Region GOI Bangka Belitung mengucapkan terima kasih kepada Dinas Pariwisata Provinsi Babel dan Kabupaten Bangka atas dukungannya yang luar biasa sehingga menjadi penyemangat mengikuti kegiatan ini. ( Bangkapos.com/Edwardi)