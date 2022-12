Ibu, Pahlawan yang Tak Tergantikan

Oleh: Ridho Ilahi - Statistisi Muda BPS Kabupaten Bangka

"HAI manusia, hormati ibumu, yang melahirkan dan membesarkanmu, darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya, dialah manusia satu-satunya yang menyayangimu tanpa ada batasnya", sepenggal syair lagu Rhoma Irama ini mengingatkan kita betapa besarnya kasih sayang seorang ibu. Begitu pun hashtag #happymother'sday mulai membanjiri media sosial yang sontak dipenuhi berbagai macam pujian dan sanjungan terhadap sosok ibu, perempuan hebat pelindung masa depan bangsa.

Perayaan hari Ibu yang tahun ini bertajuk "Perempuan Berdaya, Indonesia Maju" sejatinya merupakan apresiasi terhadap jasa seorang ibu dalam kontribusinya yang tiada henti merawat serta menyejahterakan anak dan keluarganya. Jika ditanya pada setiap anak siapakah sosok pahlawan sejati yang pernah ada dalam hidupnya? Tanpa ragu, anak tersebut akan menjawab ibulah sosok pahlawan terbaik yang pernah ada dalam hidupnya. Dari sosok ini terlahir anak-anak generasi penerus yang akan menjadi pemimpin bangsa.

Tanpa seorang ibu, mungkin kita tidak akan pernah bisa sukses seperti sekarang ini. Kita bisa melangkah menuju arah kesuksesan, tentunya berkat sumbangsih nyata yang ibu berikan. Bahkan, Menteri Keuangan Sri Mulyani sempat mengusulkan dalam pertemuan tahunan Dana Moneter Internasional (IMF) - Bank Dunia (World Bank) agar kegiatan mengurus rumah tangga, seperti merawat anak, dimasukkan sebagai komponen produk domestik bruto (PDB) karena nilainya sangat tinggi dan penting.

Ironinya, transisi demografi mengakibatkan ibu-ibu zaman now sering beraktivitas ekonomi di luar rumah. Tak jarang kondisi ini mengakibatkan anak dan keluarga menjadi pihak yang dikorbankan. Kebahagiaan anak sedikit banyak akan berkurang akibat terenggutnya waktu kebersamaan dengan ibu. Padahal di lain pihak, pemberdayaan ibu di bidang ekonomi merupakan jalan menuju pemulihan lebih cepat di tengah krisis multidimensi.

Menurut catatan Badan Pusat Statistik (BPS), persentase perempuan sebagai tenaga kerja profesional mencapai 49,99 persen di tahun 2021, naik 2,52 persen poin dari 2020 yang mencapai 48,76 persen. Jika dilihat trennya, persentase perempuan sebagai tenaga kerja profesional terus meningkat sejak 10 tahun terakhir. Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) 2021 juga menorehkan persentase perempuan sebagai pekerja keluarga mencapai 25,42 persen, sedangkan laki-laki hanya mencapai 6,98 persen.

Sesibuk apa pun bekerja, ibu harusnya selalu memberikan yang terbaik bagi buah hatinya. Peran ibu dimulai sejak 1.000 hari pertama kehidupan anak karena kemampuan kognitif anak terbentuk sejak janin dalam kandungan. Apa pun aktivitas ibu di luar rumah, pendidikan dan pengasuhan anak tetap menjadi prioritas. Perjuangan ibu memang berat, bahkan tidak mampu dibayar dengan materi sekalipun. Pantaslah seorang ibu mendapat julukan sebagai pahlawan keluarga dan bangsa.

Tidak dapat dimungkiri, kesehatan ibu merupakan investasi masa depan dalam mempersiapkan sebuah bangsa yang besar. Ibu yang sehat akan mampu merawat dan membesarkan buah hatinya menjadi generasi yang sehat dan berkualitas. Lantas bagaimana kondisi kesehatan ibu di Indonesia?

Indikator yang mampu mendeskripsikan derajat kesehatan ibu ialah angka kematian ibu (AKI), merupakan rasio kematian ibu selama masa kehamilan, persalinan, dan nifas yang diakibatkan kehamilan atau pengelolaannya per 100 ribu kelahiran hidup. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mencatat lebih dari 90 persen kematian ibu di dunia terjadi pada negara berkembang, salah satunya Indonesia.

Jika kita tilik AKI di Indonesia memperlihatkan tren penurunan sepanjang 1991-2022. Tahun 1991, AKI sempat tembus 390 per 100 ribu kelahiran hidup, kemudian turun menjadi 228. Sementara itu, angka ini meningkat kembali menjadi 359 pada 2012 dan setelah 10 tahun pada 2022 AKI turun menjadi 207 per 100 ribu kelahiran hidup, artinya dalam setiap 100 ribu kelahiran hidup terdapat 207 orang ibu yang meninggal akibat kehamilan atau pengelolaan kehamilannya. Meskipun menunjukkan penurunan, angka ini masih di atas target MDGS sebesar 102 per 100 ribu kelahiran hidup dan masih jauh dari target SDGs sebesar 70 per 100 ribu kelahiran hidup pada 2030 nanti.

Jika ditelusuri lebih rinci data Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan, terdapat 7.389 kematian ibu di Indonesia pada 2021. Angka ini melonjak 56,69 persen dibanding angka tahun sebelumnya sebanyak 4.627 jiwa. Tingginya angka kematian ibu saat melahirkan pada 2021 diakibatkan oleh tertularnya Covid-19 yang mencapai 2.982 jiwa. Sebanyak 1.320 ibu meninggal karena pendarahan, 1.077 akibat hipertensi dalam kehamilan, 335 akibat serangan jantung, 207 akibat infeksi, 80 akibat gangguan metabolik, 65 akibat gangguan sistem peredaran darah, bahkan ada 14 ibu meninggal akibat abortus.

Peningkatan Kesehatan Ibu

AKI yang cenderung tinggi memperlihatkan masih perlu pembenahan layanan kesehatan di Indonesia. Kematian ibu akibat pendarahan mencapai 1.320 pada 2021 mengindikasikan bahwa pemerintah harus terus mendorong setiap persalinan ditangani oleh tenaga kesehatan profesional dan dilakukan di fasilitas kesehatan terbaik guna memperkecil risiko kematian.

Seorang ibu harus punya pendidikan yang layak sebagai bekal dirinya dalam merawat buah hatinya serta merespons cepat setiap masalah kehamilan. Asupan gizi yang cukup serta nutrisi yang tepat semasa kehamilan akan memperkecil risiko stunting. Selain itu, dukungan keluarga dan penyediaan fasilitas kesehatan merupakan poin utama dalam menunjang kesehatan ibu.

Pemerataan pembangunan di setiap desa melalui penyediaan fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan yang berkualitas akan mampu meningkatkan usia harapan hidup ibu dan anak. Tidak hanya itu, pemerintah harus segera memastikan jaminan kesehatan yang diperoleh setiap ibu di Indonesia agar mereka tetap rutin melakukan pemeriksaan kesehatan diri dan anaknya.

Aktivitas olahraga yang rutin dengan intensitas ringan akan membuat tubuh ibu tetap sehat dan bugar. Sudah sepatutnya setiap anak selalu sigap membantu pekerjaan ibu di rumah agar kesehatan ibu tetap terjaga.

Yang tidak kalah pentingnya, jadikanlah ibu sebagai teman terbaik karena makin tua usia ibu cenderung merasa kesepian. Ibu hanya butuh teman untuk berbagi cerita, berkeluh kesah, atau berbagi kabar bahagia. Sayangilah ibumu, cinta ibu adalah anugerah terindah di dunia yang tidak akan pernah kembali setelah mereka tiada. (*)