PDAM Bangka Barat Bakal Luncurkan Produk Air Minum Kemasan Botol, Segini Biaya Produksinya

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Sejiran Setason Kabupaten Bangka Barat bakal meluncurkan produk air minum dalam kemasan ( AMDK) Tirta Menumbing berukuran 330 mililiter (ml).

Produk tersebut bakal dipasarkan di tahun 2023 mendatang. Pasalnya, pihak PDAM masih menunggu surat izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan ( BPOM) yang belum keluar.

Direktur PDAM Tirta Sejiran Setason Kabupaten Bangka Barat Najamuddin menyebut, produk lokal ini akan dipasarkan setelah mendapat izin edar dari BPOM RI. Sedangkan izin yang lainnya sudah rampung.

Sebelumnya, perwakilan BPOM Bangka Belitung sudah mengabdi sampel produk AMDK ini. Nantinya, sampel tersebut akan dibawa ke BPOM RI untuk diteliti.

"Sekarang masih berproses. Alhamdulillah, prosesnya sangat panjang, SNI-nya sudah keluar November kemarin. Masih menunggu izin edar dari BPOM untuk diedarkan," kata Najamuddin, di kantornya, Rabu (21/12/2022).

Saat kunjungan perwakilan BPOM Babel, pihaknya memberikan beberapa rekomendasi untuk diperbaiki dan dilengkapi.

"Dari catatan yang diberikan itu, sudah kami perbaiki dan sudah kami kirim ke mereka. Kemungkinan informasi bulan Febuari 2023 baru keluar surat izin dari BPOM itu. Setelah itu baru bisa me-launching (meluncurkan, red) produk tersebut," jelasnya.

Najamuddin menyebut, untuk membuat produk AMDK Tirta Menumbing berukuran 330 ml kemasan botol, memakan dana sebesar Rp 800 juta.

Dana tersebut bersumber dari PDAM Tirta Sejiran Setason bekerja sama dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Produk ini bakal diproduksi sebanyak 93 dus per harinya.

"Kita bekerja sama dengan LIPI. Bentuk botol 330 mililiter. Kami hanya memproduksi 93 dus per hari. Dengan harga Rp38.000 per dus. Kalau per botol sekitar Rp2.000 rupiah," kata dia.

Ia berharap dengan dipasarkan produk AMDK Tirta Menumbing, Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dapat mendukung produk ini dengan memasarkannya ke kantor, rumah makan serta hotel.

Ke depan, pihaknya bakal menggandeng pihak ketiga guna memperbanyak produksi AMDK Tirta Menumbing hingga berskala besar.

"Saya berharap Pemkab Bangka Barat ataupun pihak ketiga bekerja sama dengan kami, guna membuka skala lebih besar untuk bisa bermacam kemasan. Kami juga berharap Pemda Bangka Barat dapat mendukung produk kami," ucapnya. ( Bangkapos.com/Yuranda)