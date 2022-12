Upaya Stabilkan Harga Bahan Pokok Jelang Nataru, Disperindag Pangkalpinang Rutin Lakukan Pemantauan

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Kenaikan harga bahan pokok menjelang Natal, Tahun Baru, dan momen hari besar lainya memang kerap terjadi.

Hal ini pun diakui oleh pihak Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Pangkalpinang ( Disperindagkop dan UMKM Pangkalpinang).

Diketahui, harga sejumlah bahan pokok atau pangan mengalami kenaikan di kisaran Rp 2 ribu hingga Rp 8 ribu per kilogram dari harga sebelumnya.

Pantauan Bangkapos.com di Pasar Induk Pangkalpinang, harga cabai saat ini menyentuh Rp50 ribu per kilogram, bawang merah Rp32 ribu per kilogram, bawang putih Rp25 ribu per kilogram, cabe rawit Rp45 ribu per kilogram, cabai merah Rp50 ribu per kilogram, kentang Rp14 ribu per kilogram, dan wortel Rp15 ribu per kilogram.

"Biasanya memang menjelang HBKN (Hari Besar Keagamaan dan Nasional) ada kenaikan harga, tapi umumnya kenaikan saat ini masih terkendali," kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disperindagkop dan UMKM Pangkalpinang Andika Saputra kepada Bangkapos.com, Rabu (21/12/2022).

Dalam menjaga stabilitas harga, Andika menyebut pihaknya turut terjun langsung ke lapangan untuk memantau atau melakukan investigasi.

"Sejauj ini informasi dari sebagian distributor pasokan stok bahan pangan ini aman. Dan kita (Disperindag, red) juga akan terus memantai langsung harga bshsn pokok kelapangan," ujarnya.

Sebelumnya diketahui Pemerintah Kota Pangkalpinang melalui Dinas Perdagangan juga rutin melaksanakan operasi pasar dalam memgantisipasj lonjakan harga bahan pokok tinggi.

"Operasi pasar murah kita lakukan penekanan harga, jangan sampai melonjak naik oleh oknum-oknum tertentu, dan kita juga terus berupaya harga bahan pokok ini kembali stabil," kata Andika. ( Bangkapos.com/Sela Agustika)