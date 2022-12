Pengen Liburan di Pangkalpinang, Ini Rekomendasi Staycation dan Pesta Malam Tahun Baruan yang Seru

BANGKAPOS.COM, BANGKA-- Penghujung tahun 2022 sudah di depan mata, merencanakan liburan akhir tahun mengesankan bersama teman, keluarga, dan kekasih memang momen yang paling seru.

Nah untuk kamu yang berencana ingin staycation di Pangkalpinang, dan lagi-lagi cari hotel yang cocok, nih Bangkapos.com rekomendasikan hotel yang pas buat staycation seru dengan harga terjangkau.

Yang pertama ada Swiss-belHotel Pangkalpinang, Bangka, hotel iki beralamatkan di Jalan Jenderal Sudirman Kota Pangkalpinang, bisa dikatakan berada dipusat Kota jantungnya ibukota.

Swiss BelHotel Pangkalpinang ((bangkapos.com/Cici Nasya Nita))

Hotel ini dekat banget sama pasar tradisional, BTC Pangkalpinang, Transmart, Trans Studio Mini, bahkan dekat dengan Alun-alun Taman Merdeka (ATM) Kota Pangkalpinang yang selalu ramai.

Bahkan tepat di depan Swiss-belHotel Pangkalpinang sudah ada tempat nongkrong atau tenpat ngopi La Terrase Bistro berkonsep budaya dan seni klasik tradisional Bangka Belitung.

Hotelnya juga sudah dilengkapi dengan kolam renang, spa, gym, dan kamar yang tentunya nyaman banget untuk kami nikmati liburan staycation di Pangkalpinang.

Untuk harga promo khusus Deluxe diharga Rp680.000 untuk Corporate, dan Deluxe periode 24-30 Desember harga di Rp970.000, dan spesial 31 Desember diharga Rp1.630.000 sudah termasuk dinner untuk dua orang dimalam tahun baru.

Director of Sales & Marketing Swiss-belHotel Pangkalpinang Andika menyebut, spesial malam tahun baru ini Swiss-belHotel bakal mengangkat tema Carnival Night, yang bakal menampilkan band performance, stand up comedy, magician, dance, food carnival dan banyak lagi.

"Untuk spesial malam tahun baru kita tahun ini mengangkat tema Carnival Night, banyak banget pertunjukan yang bakal kita suguhkan nanti. Untuk spesial malam tahun baru ini hanya Rp350.000 aja," sebut Andika kepada Bangkapos.com, Kamis (22/12/2022).

Bahkan kata Andika, ada juga pengundian grand prize Yamaha Fino untuk para tamu.

Kemudian yang kedua, ada Santika Hotel di jalan Soerkarno Hatta, jalan Raya Koba, Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah.

Hotel Santika Bangka (Dok/Hotel Santika Bangka)

Hotel Santika Bangka Hotel dengan kamar luas dengan konsep minimalis hotel santai.

Santika Bangka juga cukup strategis, dimana lokasinya yang cukup dekat dengan bandar udara Depati Amir Pangkalpinang, dan tak begitu jauh dari pusat kota Pangkalpinang. Dekat dengan pantai wisata Pasir Padi Pangkalpinang.

Public Relation Santika Hotel Bangka, Chintia Ayu, menyebut spesial bulan Desember ini untuk kamar di Santika Bangka seharga Rp500.000 untuk kamar Superior, Rp600.000 untuk kamar Deluxe, Rp1.080.000 untuk kamar Junior suite, dan Rp2.000.000 President suite.

Chintia menambahkan, spesial malam tahun baru juga ada harga spesial New years eve dinner yakni hanya Rp150.000 aja perorangnya.

"Nanti juga ada live musik akustik dengan harga Rp150.000 itu sudah makan all you can eat. Dan untuk yang mau langsung staycation bisa juga dengan harga spesial Rp880.000 sudah insclude break fast dan dinner malam tahun baru atau new years dinner," sebut Chintia.

Santika Hotel juga dilengkapi spa, gym, kolam renang yang luas, dan restoran yang lengkap menyajikan makanan khas nusantara.(Bangkapos.com/Andini Dwi Hasanah)