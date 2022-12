Dialog Ruang Tengah, Kabupaten Bangka Siap Jadi Tuan Rumah Gentleman of Indonesia 2023

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangka bersama Yayasan Gentlemen of Indonesia (GOI) menggelar Dialog Ruang Tengah Bangka Pos menghadirkan para pemenang GOI ke-5 Tahun 2022 di Pantai Indah Batu Bedaun Sungailiat, Jumat (23/12/2022).

Kegiatan ini mengangkat tema Gentlemen of Indonesia (GOI) Educational, Tourism And Culture.

Kegiatan dialog menghadirkan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangka Rismy Wiramadonnah, Owner GOI Elia Todia Bua, Region Director GOI Bangka Belitung Kwartanto, Winner Gentlemen of Indonesia (GOI) 2022 Samsul Bahari asal Sungailiat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Brave Malonda dari Sulawesi Utara sebagai First Prince Gentleman of Indonesia 2022 dan Muhammad Gilang Rusmawan dari Jawa Barat sebagai Second Prince Gentleman of Indonesia 2022 yang dipandu host Edy Yusmanto.

Owner GOI, Elia Todia Bua mengatakan Gentleman of Indonesia (GOI) merupakan sebuah yayasan yang dibentuk pada tahun 2018.

"Waktu itu saya selesai tugas mengajar di Filipina sebagai pendidik untuk anak-anak Indonesia dibawah naungan konsulat jenderal RI, tugas kami mempromosikan budaya, kepariwisataan dan mendidik anak-anak WNI di Filipina," kata Eli, sapaan akrabnya.

Setelah pulang ke Indonesia, mendapatkan tantangan bagaimana cara mempromosikan budaya dan pariwisata Indonesia tersebut, sehingga dari pengalaman di Filipina, di mana masyarakat di sana memulai sesuatu dari ajang-ajang yang digelar mulai tingkat RT/RW hingga nasional, karena itu sektor pariwisata di sana cukup maju.

"Hal ini menginspirasi saya untuk menggelar even Gentleman of Indonesia yang memiliki 3 advokasi, yaitu Educational, Tourism And Culture. Kita rangkum ketiga ini dalam satu motto We Inspired The World to Try, artinya kami mencari pemuda yang bisa menginspirasi bukan hanya teman-teman sebayanya tetapi juga orangtua dan remaja. Dan tahun depan kita juga mulai dengan even MITA atau Miss Indonesia Tourism Ambassador, sehingga bukan hanya remaja cowok-cowok ini saja yang mengemban tugas ini, tetapi juga ada pasangannya," ujar Eli.

Untuk pelaksanaan edisi pertama MITA ini akan bersamaan dengan digelarnya edisi ke-6 GOI Tahun 2023 akan dilaksanakan di Sungailiat Kabupaten Bangka

Sementara itu Samsul Bahari, finalis asal Sungailiat Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) yang juga Bujang Bangka 2022 berhasil meraih prestasi sebagai Winner Gentlemen of Indonesia (GOI) 2022 mengatakan awal dipersiapkan untuk mengikuti even GOI Tahun 2022 dimulai dari ajang Bujang Miak Bangka Tahun 2022 yang dilaksanakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangka.

"Dari ajang ini selanjutnya dipersiapkan untuk mengikuti even Gentleman Of Indonesia mewakili Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, saya membawa inspirasi dan edukasi era digitalisasi bagi anak muda saat ini," kata Samsul.

Diakuinya, selama mengikuti ajang ini banyak belajar dari Coach Kwartanto alias Ko Santo dari melatih public speaking, etika berbicara, etika di depan umum.

"Juga saat mengikuti perlombaan dipersiapkan semua outpit untuk tampil di panggung, persiapan body fit fitness di Sungailiat dan lainnya," kata Samsul.

Samsul Bahari, warga Kompleks RSS Sungailiat ini akan mewakili Indonesia ke ajang internasional, yaitu Man of The World di Filipina pada bulan April 2023.

"Samsul akan terus berjuang agar bisa menjadi inspirator dan educator bagi remaja-remaja lain agar misi GOI ini bisa tersampaikan dengan baik dan lancar," ujarnya.