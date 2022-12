Swiss-Belhotel Pangkalpinang Hadirkan Festive Season Untuk Sambut Natal Dan Tahun Baru

Festive Season untuk merayakan akhir tahun 2022 nanti. Salah satu kegiatan tersebut yaitu makan malam Natal dengan tema “Santa Claus on Angkringan” dan makan malam Tahun Baru 2023 yang mengusung tema “Carnival Night”.

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Tidak terasa bahwa sudah memasuki akhir tahun 2022. Untuk menyambut perayaan musim akhir tahun, Swiss-Belhotel Pangkalpinang menghadirkan banyak penawaran khusus untuk para tamunya yang ingin merayakan libur natal dan tahun baru dengan keluarga maupun orang tersayang.

Swiss-Belhotel Pangkalpinang berencana akan menggelar Festive Season untuk merayakan akhir tahun 2022 nanti. Salah satu kegiatan tersebut yaitu makan malam Natal dengan tema

“Santa Claus on Angkringan” dan makan malam Tahun Baru 2023 yang mengusung tema “Carnival Night”.

Paket menginap bagi keluarga yang ingin staycation dan merayakan hari Natal bersama keluarga tercinta ditawarkan seharga Rp. 970.000 net/malam, untuk kamar deluxe.

Untuk memeriahkan malam natal, Santa Claus akan berbagi hadiah kepada para tamu yang berkunjung seperti voucher renang, voucher angkringan hingga voucher kamar.

Sementara untuk menyambut Tahun baru 2023, Swiss-Belhotel Pangkalpinang mengadakan Gala Dinner yang akan dimulai dari pukul 7 malam hingga countdown. Gala Dinner ini dikemas dengan konsep All You Can Eat agar para tamu dapat menikmati berbagai kuliner yang disajikan oleh Swiss-Belhotel Pangkalpinang, diantaranya menu hidangan Indonesia Asia, dan Barat.

Menu yang akan disajikan mulai dari Roasted Chicken, Roasted Beef Medallion yang semuanya dimasak langsung di depan para tamu oleh Chef.

Selain itu juga disajikan makanan penutup berupa es krim, chocolate fountain, cotton candy, popcorn, crepes dan berbagai stall makanan menarik lainnya.

Untuk menemani para tamu menikmati makanan yang telah disajikan, Carnival Night menghadirkan berbagai entertainment seperti Live Music, Fortune Teller, Dancer, Fashion Show Cosplay, Magician, Stand Up Comedy, Games, dan masih banyak lagi.

Tidak kalah menariknya, pada malam penyambutan tahun baru 2023 nanti, Swiss-Belhotel Pangkalpinang akan memberikan doorprize berupa voucher menginap di Swiss-Belhotel International, Voucher F&B hingga Grand Prize berupa 1 Unit Motor Yamaha Fino

Swiss-Belhotel Pangkalpinang juga menawarkan beberapa pilihan paket menginap kepada para tamu yang ingin merayakan momen tahun baru seharga Rp 1.630.000 net/malam termasuk makan pagi dan gala dinner untuk 2 orang, diskon 10 persen untuk restoran dan laundry.

"Bagi tamu yang hanya ingin menikmati acara Carnival Night nya saja, cukup membayar seharga Rp 350.000 net/orang. Bagi masyarakat yang ingin mendapatkan diskon 20 persen , dapat melakukan pemesanan tiket Carnival Night mulai hari ini hingga 15 December 2022 nanti.“ kata Andyasoka Pradana selaku General Manager Swiss-Belhotel Pangkalpinang”

Untuk memeriahkan malam natal tersebut akan dipadukan beragam acara menarik mulai dari hiburan musik hingga pengundian Lucky Draw oleh tim Swiss-Belhotel Pangkalpinang pada malam itu juga.

Kegiatan malam natal ini akan diadakan di area kolam renang Swiss-Belhotel Pangkalpinang dengan harga mulai dari Rp 3.000 net saja.