BANGKAPOS.COM - Umat Kristen di seluruh dunia, termasuk Indonesia kini tengah dalam semarak perayaan Natal 2022.

Nah, di momen ini, tentunya mengirim ucapan Natal 2022 dapat mempererat tali silaturahmi antar sesama.

Kemeriahan Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 tetap dapat semarak dengan ucapan-ucapan menyentuh hati.

Kita bisa mengirimkan ucapan selamat natal yang menyentuh hati ini teman, keluarga dan orang terdekat.

Untuk memudahkan Anda memeriahkan Natal 2022 kali ini, berikut kumpulan 45 ucapan selamat natal yang menyentuh hati dalam bahasa Inggris dan Indonesia tahun 2022:

Dilansir dari Tribunnews.com berjudul Kumpulan Ucapan Selamat Natal dalam Bahasa Inggris, Lengkap dengan Artinya inilah beberapa kumpulan 46 ucapan Selamat Natal yang menyentuh hati dalam bahasa Inggris dan Indonesia yang cocok untuk di posting atau di kirim di sosial media dan teman atau saudara Anda:

1. Here’s to a year of blessings and beyond. Have a Merry Christmas!

Ini untuk tahun berkat dan seterusnya. Selamat Natal!

2. May Santa Claus bring everything you wished for. Merry Christmas!

Semoga Santa Claus membawa semua yang kamu inginkan. Selamat Natal!

3. Knowing people like you makes this special time of year even brighter.

Mengenal orang-orang sepertimu menjadikan waktu khusus tahun ini semakin cerah.

4. Hope your Christmas is totally wonderful in every way.

Semoga Natalmu benar-benar indah dalam segala hal.