Kumpulan Ucapan Selamat Natal 2022, Berisi Doa dan Harapan Cocok Jadi Status Facebook, IG dan WA

BANGKAPOS.COM - Umat Kristiani akan merayakan Hari Natal.

Natal selalu diperingati setiap tanggal 25 Desember.

Tahun ini, perayaan Natal jatuh pada Minggu (25/12/2022).

Hari Natal biasanya dirayakan umat kristiani dengan berbagai cara, termasuk berbagi ucapan selamat Natal.

Ucapan selamat Natal bisa disampaikan melalui sosial media Facebook, Instagram, dan WhatsApp.

Berikut kumpulan ucapan selamat Natal yang dirangkum dari shutterfly.com, tinyprints.com, dan wishesmsg:

1. Selamat Natal! Semoga musim Natal yang meriah ini membawa semua kesuksesan untuk Anda.

(Merry Christmas! May this festive Christmas season brings all the success for you)

2. Semoga musim Natal mengisi rumah Anda dengan kegembiraan, hati Anda dengan cinta dan hidup Anda dengan tawa.

(May the Christmas season fill your home with joy, your heart with love and your life with laughter)

3. Selamat Natal dengan banyak cinta.

(Merry Christmas with lots of love)

4. Hadiah terbaik yang bisa diharapkan seseorang tahun ini adalah meluangkan waktu bersama. Saya tidak sabar untuk merayakan liburan bersama Anda.

(The best present one can hope for this year is to spend time together. I can’t wait to celebrate the holidays with you)

