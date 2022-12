Maria Vania Rayakan Natal di Los Angeles, Intip Potretnya Pose di Tengah Salju

BANGKAPOS.COM - Penampilan Maria Vania tak pernah lepas dari sorotan, termasuk saat presenter 31 tahun itu menghabiskan waktu di Amerika Serikat.

Ya, Natal tahun ini, Maria Vania memilih Los Angeles, Amerika Serikat sebagai tempatnya memperingati hari kelahiran Yesus Kristus.

Meski jauh dari keluarga, wanita yang akrab disapa Vania itu terlihat begitu menikmati momen Natal di negeri orang.

Dikutip dari Instagram Story, satu di antara warganet menanyakan keberadaan Maria Vania.

"mau ngrayain natal di sono kak?" tulis warganet.

"Yes! This Christmast will be spent in Los Angeles," balas Maria Vania sembari menyematkan gambar pohon natal..

Ia tampak begitu semringah menikmati musim salju di Los Angeles sebagaimana terlihat di potret terbarunya

Maria Vania berpose di tengah-tengah hamparan salju dengan outfit jumpsuit abu-abu yang membentuk tubuh proposionalnya dengan sempurna.

Tak lupa sebuah coat berwarna hitam dipakainya agar tak kedinginan saat berada di luar ruangan.

Vania tampak membiarkan rambut panjangnya terurai.

Ia melengkapi penampilannya itu dengan sepatu boots hitam dan sebuah tas jinjing kecil bermerek.

Potret Maria Vania menghabiskan waktu Natal di Los Angeles, Amerika Serikat

Ia terlihat berjalan-jalan di Yosemite National Park, USA taman nasional yang terletak di sebelah timur California, Amerika Serikat.

Taman nasional ini mencakup luas daerah sebesar 3,080.74 km2.

Lebih dari 3,7 juta orang mengunjungi taman nasional ini setiap tahunnya, termasuk Vania.