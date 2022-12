Wujudkan Sistem Pengadaan Makin Akuntabel, PT Timah Gelar Go Live e-Procurement Next Generation

PT Timah Tbk menggelar GO Live e-Procurement Next Generation di Graha Timah, Jumat (23/12/2022).

BANGKAPOS.COM, BANGKA - PT Timah Tbk terus berinovasi mewujudkan sistem pengadaan yang efektif, transparan, akuntabel, adil dan wajar.

Dalam mewujudkan ini Anggota Holding Pertambangan Indonesia MIND ID ini melaksanakan Go Live e-Procurement Next Generation di Graha Timah, Jumat (23/12/2022).

e-Procurement Next Generation merupakan satu dari sistem pengadaan terintegrasi yang dilakukan PT Timah untuk menyempurnakan sistem eProcurement sebelumnya.

Terdapat beberapa fitur baru diadopsi sesuai kebutuhan bisnis perusahaan dan regulasi yang berlaku.

Selain itu, e-Procurement Next Generation merupakan perjalanan dan improvement yang dilakukan PT Timah Tbk menuju e-Procurement Excellence, yang sejalan dengan MIND ID sehingga proses pengadaan bisa dilaksanakan terintegrasi.

Go Live e-Procurement Next Generation ditandai dengan penekanan tombol Go Live oleh Direktur Utama PT Timah Tbk, Achmad Ardianto, Direktur SDM PT Timah Tbk Yennita dan Kepala Divisi Pengadaan Rahmat Taufik sebagai tanda diluncurkannya e-Procurement Next Generation sebagai sistem pengadaan di PT Timah Tbk.

Kegiatan Go live eProcurement Next Generation juga turut dihadiri mitra usaha PT Timah Tbk.

Pada kesempatan itu, PT Timah Tbk juga menyerahkan penghargaan kepada mitra usaha PT Timah Tbk dengan katagori Mitra Champion dan Mitra Champion UMKM.

Sebelum diluncurkan, e-Procurement Next Generation ini juga telah disosialisasikan kepada mitra usaha PT Timah Tbk baik di Kundur, Bangka Belitung maupun Jakarta.

Direktur Utama PT Timah Tbk Achmad Ardianto mengatakan, dengan adanya e-Procurement Next Generation sistem pengadaan bisa berjalan secara efisien, efektif, transparan, adil, wajar dan akuntabel.

Program ini menjadi sistem yang terintegrasi dalam memberikan kemudahan bagi mitra usaha karena saling terkoneksi. Melalui sistem ini, diharapkan PT Timah Tbk juga bisa memiliki mitra usaha yang terbaik baik secara kualitas maupun harga.

"Sistem ini harus dimanfaatkan dengan baik. Dengana adanya e-Procurement Next Generation kita bisa mendapatkan informasi yang utuh tentang sistem pengadaan. Karena kita ingin pengadaan yang efisien, efektif, transparan adil, wajar dan akuntabel," kata Achmad dalam rilis yang diterima Bangkapos.com, Sabtu (24/12/2022).

Dia juga berharap sistem ini bisa memberikan manfaat bagi sesama. Ke depan, kata dia, sistem ini juga harus terus dikembangkan sehingga butuh feedback dari para mitra usaha PT Timah Tbk.

"Saya beraharap kita menyambut sistem ini dengan optimisme. Kalau mengalami hambatan sistem didiskusikan. Kita sudah berinvestasi dan kita berharap ini bisa dimanfaatkan secara maksimal," ucapnya.