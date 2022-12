Drakor Song Joong Ki di Reborn Rich Berakhir, The Glory dari Song Hye Kyo Segera Tayang

BANGKAPOS.COM - Drama Korea Reborn Rich yang dibintangi Song Joong Ki tamat usai episode terakhir ditayangkan, Minggu (25/12/2022).

Namun pecinta drama korea tak perlu bersedih karena ada drama terbaru yang akan segera tayang.

Drama ini akan diperankan oleh mantan istri Song Joong Ki, yakni Song Hye Kyo lewat drama korea berjudul The Glory.

Sebagai informasi, drama Korea Reborn Rich berakhir dengan rating tertinggi.

Pada 25 Desember 2022, drama Korea Reborn Rich meraih peringkat pemirsa tertinggi dari keseluruhan penayangannya untuk seri terakhirnya.

Menurut Nielsen Korea, episode terakhir dari drama korea Reborn Rich mencetak rating nasional rata-rata 26,9 persen, menandai rating terbaik untuk serial tersebut.

Sinopsis Drakor Reborn Rich yang Bakal Tayang 18 November 2022 (Instagram/reborn_rich)

Drakor Reborn Rich sekarang berada di urutan kedua setelah hit besar tahun 2020 "The World of the Married", yang memegang rekor saat ini untuk peringkat drama tertinggi dalam sejarah jaringan kabel Korea mana pun: rata-rata nasional 28,4 persen.

Drama Korea Reborn Rich berkisah tentang seorang pelayan setia yang dikhianati oleh majikannya dan berkesempatan untuk balas dendam.

Serial drama ini memiliki total 16 episode yang tayang sejak 18 November 2022.

The Glory dari Song Hye Kyo Segera Tayang

Song Hye Kyo membintangi drama korea terbaru berjudul The Glory.

The Glory merupakan drama korea akhir tahun yang cukup dinantikan penayangannya

Drama Korea The Glory sendiri mengangkat genre thriller.

Sinopsis drakor The Glory sendiri menceritakan kisah balas dendam seorang siswi SMA yang menjadi korban bully.