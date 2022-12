Hp Samsung untuk Konten Kreator, Harga Hp Samsung Galaxy A13 Rp 2.499.000.

BANGKAPOS.COM - Handphone ini sangat direkomendasi bagi konten kreator. Hp Samsung Galaxy A13 bisa jadi pilihan mu.

Harga Hp Samsung Galaxy A13 yang dimiliki dengan harga Fitur Rp 2.499.000.

Samsung merekomendasikan handphone ini untuk pembuat konten.

"Buat kamu yang selalu ngandelin HP untuk buat konten, pakai #GalaxyA13 4 | 64GB yang punya 50MP Quad Camera yang bisa bikin semua hasil konten kamu pasti super jernih #PastiAwesome!," demikian posting akun Samsung.

Galaxy A13 menggabungkan kekuatan pemrosesan Exynos 850 dengan RAM hingga 4GB/6GB & RAM Plus hingga 6GB untuk performa yang cepat dan efisien.

Samsung Galaxy A13 memiliki penyimpanan internal 64GB/128GB atau tambahkan penyimpanan lebih hingga 1TB dengan kartu microSD.

Seperti mata manusia, 5MP Ultra Wide Camera yang dimiliki Samsung Galaxy A13merekam dunia dengan sudut pandang 123 derajat, memberi perspektif baru pada hasil foto Anda.

Prosesor

CPU Speed 2GHz

CPU Type Octa-Core

Display

Size (Main_Display) 167.2mm (6.6" full rectangle) / 163.0mm (6.4" rounded corners), Resolution (Main Display) 1080 x 2408 (FHD+), Technology (Main Display), PLS LCD Color Depth (Main Display) 16M

Camera

Rear Camera - Resolution (Multiple) 50.0 MP + 5.0 MP + 2.0 MP + 2.0 MP

Rear Camera - F Number (Multiple) F1.8 , F2.2 , F2.4 , F2.4

Main Camera - Auto Focus

Rear Camera Zoom Digital Zoom up to 10x

Front Camera - Resolution 8.0 MP

Front Camera - F Number F2.2

Main Camera - Flash Yes

Video Recording Resolution FHD (1920 x 1080) @30fps

Memory RAM Size (GB) 4

ROM Size (GB) 128

Available Memory (GB)* 105.0

External Memory Support

MicroSD (Up to 1TB), Network/Bearer, Number of SIM, Dual-SIM, SIM size Nano-SIM (4FF), SIM Slot Type SIM + SIM 2 + MicroSD

(*)