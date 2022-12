Jelang Akhir Tahun Resto Tawarkan Promo, Bisa Jadi Pilihan Buat Makan Bersama Keluarga dan Rekan

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Perayaan pergantian tahun selalu identik dengan makan bersama, baik bersama keluarga tercinta, teman, dan rekan kerja lainnya.

Sebagaimana perayaan sebelumnya, sederet restoran dan kafe ini turut memberikan promo spesial kepada pelanggan menyambut akhir tahun.

Restoran Mosh Pangkalpinang, bisa jadi pilihan yang cocok bagi anda yang ingin menikmati kuliner kekinian seperti bakar-bakar daging atau menyantap makanan berbahan seafood langsung dari panci (hotpot).

Berbagai pilihan menu disajikan langsung dan dapat dipilih sesuai dengan keinginan atau bujet konsumen.

Sajian hotpot atau Suki, grill dan sate rempah yang disajikan, telah mengantongi sertifikaf halal, sehingga keamanan dan soal higienis bahan makanan sudah tidak diragukan lagi.

Nah, di momen akhir tahun ini, Mosh Pangkalpinang menawarkan promo bertemakan End Year Promo, yakni promo potongan harga bagi konsumen yang berbelanja hingga 15 persen, berlaku hingga 8 Januari 2022.

Pimpinan Mosh Recipe Indonesia sekaligus Owner Mosh Pangkalpinang, Yohanes Sanusi, mengemukakan, promo akhir tahun memang rutin ditawarkan Mosh kepada konsumen.

"Untuk promo. kita memang rutin adakan. Untuk yang promo akhir tahun ini, cara mendapatkannya cukup mudah. Yakni cukup scan barcode order pada meja, plih produk yang diinginkan, nikmati promo 5 persen, 10 persen dan 15 persen di halaman keranjang belanja sesuai kriteria pemesanan. Untuk promo, tidak dapat digabung dengan promo lainnya," kata Yohanes kepada Bangkapos.com, Senin (26/12/2022).

Dia menyebut, tingkat kunjungan restoran saat ini cenderung meningkat. Hal ini juga sejalan dengan libur Natal dan Tahun Baru yang juga menjadi kesempatan restoran untuk menyajikan menu-menu andalan dan juga mengajak konsumen menimati kuliner yang ada.

"Menu yang paling banyak dicari konsumen umumnya hotpot dan grill. Beberapa menu sampingan seperti Smokey Rice Bowl dan produk kategori noodles (mi) juga sering dicari. Hanya saja, karena umumnya konsumen yang datang merupakan konsumen grup, maka menu yang paling cocok dinikmati grup memang hotpot dan grill," tuturnya.

Nah bagi anda juga yang ingin delivery atau take away, Mosh Recipe Pangkalpinang juga melayani delivery dengan cara menghubungi Layanan Restoran di 07179106835, atau menghubungi WhatsApp Contact Centre MOSH Recipe di 0821-3836-8888.

Selain Mosh Inodenesia, Santika Hotel Bangka juga menjadi pilihan bagi Anda yang ingin menikmati makan bersama keluarga menyambut tahun baru.

Tawarkan Paket All You Can Eat

Di momen akhir tahun ini, tepatnya tanggal 31 Desember 2021, Santika Hotel Bangka menawarkan paket All You Can Eat dengan menu spesial yang disajikan, yakni kambing guling, mie bebek panggang, dan aneka Korean Street Food.

Untuk promo All You Can Eat, di momen akhir tahun ini ditawarkan dengan harga Rp150 ribu per orang.

"Khusus untuk member ada harga promo lebih murah dibanding harga di OTA lain, tapi harga cuma kamar termasuk sarapan dua orang," ujar Public Relation Santika Hotel Bangka, Chintia Ayu. ( Bangkapos.com/Sela Agustika)