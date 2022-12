7 Rekomendasi Film dan Serial Baru Bulan Desember, Cocok Ditonton Bareng Orang Tersayang

Sinopsis Alice in Borderland 2 yang bakal tayang di Netflix, Rabu (22/12/2022)

BANGKAPOS.COM - Beragam film dan serial baru di bulan Desember 2022 menarik untuk ditonton.

Mulai dari genre romantis, horor, hingga drama keluarga lengkap dapat Anda saksikan.

Berikut ini 7 rekomendasi tontonan seru di bulan Desember 2022 yang bisa ditonton bareng orang tersayang.

Baca juga: Prediksi Skor Laos vs Singapura, Head to Head H2H dan Link Live Streaming di Piala AFF 2022 Sore Ini

Baca juga: Tiba-tiba dari Mesin Keluarkan Asap, Mobil Dinas untuk Keluarga Kapolres Bangka Ludes Dilalap Api

Baca juga: Polsek Muntok Buka Dapur Umum bagi Pengguna Jasa Transportasi di Pelabuhan Tanjungkalian

1. Avatar The Way of Water

Film Avatar The Way Of Water atau Avatar 2 yang Resmi Tayang 14 Desember 2022 di Bioskop Indonesia (IMdb)

Film Avatar 2: The Way of Water telah tayang di Indonesia mulai 14 Desember 2022.

Film yang berjudul Avatar: The Way of Water ini merupakan garapan dari sutradara James Cameron.

Film ini juga dibintangi oleh Zoe Saldana, Michelle Yeoh, Sam Worthington dan Kate Winslet.

Avatar: The Way of Water menceritakan tentang kisah Sully yang harus menyelamatkan anak-anaknya.

Sully dan keluarganya harus berperang dengan tentara Na'vi demi melindungi planetnya.

2. Cek Toko Sebelah 2

Poster film Cek Toko Sebelah 2 (imdb.com)

Cek Toko Sebelah 2 merupakan film drama komedi, sekuel dari film Cek Toko Sebelah (CTS). Masih digarap oleh sutradara dan penulis Ernest Prakasa.

Melanjutkan film pertamanya, Cek Toko Sebelah 2 ini menceritakan tentang perjuangan Erwin melamar sang kekasih, Natalie.

Tak hanya itu, Cek Toko Sebelah 2 juga menyorot isu child free di pernikahan Yohan dan Ayu

3. Like and Share