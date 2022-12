Harga TBS Kelapa Sawit di Tahun 2022, Petani Bahagia dan Merana

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Perkembangan harga TBS kelapa sawit pekebun mandiri (non kemitraan) di sejumlah pabrik kelapa sawit (PKS) di wilayah Kabupaten Bangka selama Desember 2022 rerata Rp2.300-Rp2.500 per kg TBS.

"Alhamdulillah perkembangan harga TBS kelapa sawit cenderung stabil selama Bulan Desember 2022, yakni rerata Rp2.300-2.500 per kg TBS, kalau hari ini harga di kisaran Rp2.410 untuk di pabrik PT GCM Desa Tiang Tara Kecamatan Bakam Kabupaten Bangka," kata Jamaludin, Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) Kabupaten Bangka, Kamis (29/12/2022) sore.

Dilanjutkannya, untuk harga TBS kelapa sawit di tingkat petani saat ini di kisaran Rp2.100-2.150 per kg TBS kelapa sawit.

"Untuk harga jual TBS petani mandiri hampir dua bulan terakhir ini harga bisa dikatakan stabil, namun saat ini memang pasokan TBS ke pabrik-pabrik mengalami penurunan karena saat ini musim trek, sehingga jumlah hasil panen kelapa sawit saat ini cuma sekitar 50-60 persen dari hasil kebun," ujar Tipek, sapaan akrabnya.

Diungkapkannya, mengamati perkembangan harga TBS kelapa sawit sepanjang tahun 2022 ini, di mana para petani mengalami masa bahagia dan juga merana.

"Di awal tahun 2022 Januari-April di mana harga TBS kelapa sawit masih berada di atas Rp3.000 per kg di mana petani merasa bahagia meskipun harga pupuk nonsubsidi mahal, namun bulan Juni-Agustus di mana harga TBS kelapa sawit akibat penghentian ekspor CPO anjlok hingga Rp700-1000 -an di tingkat pabrik kelapa sawit sehingga membuat petani merana, bahkan harga di tingkat petani hanya Rp400-500 per kg TBS, bahkan ada yang tidak laku dijual seperti di Pulau Belitung," ungkapnya.

Dilanjutkannya, setelah dilakukan kebijakan dibolehkan ekspor CPO kembali dan penghapusan pungutan ekspor, maka harga TBS kelapa sawit sedikit demi sedikit naik kembali.

"Namun kita belum mengetahui apakah kebijakan penghapusan pungutan ekspor CPO ini apakah akan diterapkan kembali di tahun 2023, bila diterapkan ada kemungkinan harga TBS akan turun lagi," imbuhnya.

(Bangkapos.com/Edwardi)