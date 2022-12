Musim Libur Tahun Baru, Sejumlah Hotel di Bangka Full Booking, Didominasi Wisatawan Luar Daerah

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Tingkat hunian hotel di Kota Pangkalpinang, Bangka Belitung terus mengalami peningkatan di momen libur Natal dan tahun baru.

Bahkan ada beberapa hotel yang sudah penuh sampai awal tahun depan.

Musim libur tahun baru memang identik dengan liburan dan staycation di tempat favorit.

Director of Sales & Marketing Swiss-belHotel Pangkalpinang Andika menyebut, saat ini hunian kamar hotel di Swiss-belHotel Pangkalpinang sudah terisi 80 persen.

"Kalau terisinya sudah 80 persen dimomen libur tahun baru ini, kalau yang mau booking masih bisa. Alhamdulillah momen liburan seperti ini memang sering terasa langsung oleh kami pihak perhotelan," ungkap Andika kepada Bangkapos.com, Kamis (29/12/2022).

Baca juga: Cuaca Ekstrem Tak Pengaruhi Penerbangan ke Pulau Belitung, Masih Normal 14 Flight

Baca juga: Sepanjang Tahun 2022, 40 Orang Tewas dan 35 Luka Berat Akibat Lakalantas di Kabupaten Bangka

Kata Andika, rata-rata tamu kamar memang didominasi oleh tamu dari luar daerah.

Ilustrasi kamar hotel di Santika (Bangkapos.com/Andini Dwi Hasanah)

Senada dengan Swiss-belHotel Pangkalpinang, Santika Hotel Bangka juga merasakan peningkatan tingkat hunian dimusim libur tahun baru ini.

Public Relation Santika Hotel Bangka, Chintia Ayu menyebut, hunian hotel di Santika Bangka beberapa hari kemarin sempat full bookingan.

Menurut Chintia, sejak sebelum Natal kemarin hunian kamar selalu full booking.

"Dari sebelum Natal kemarin full booking-an terus, sampai hari ini full tersisa yang satu tempat tidur. Untuk tahun baru sudah terisi 80 persen," sebut Chintia kepada Bangkapos.com, Kamis (29/12/2022).

Baca juga: Musim Libur Sekolah dan Libur Tahun Baru, Pengunjung Pusat Perbelanjaan BTC Pangkalpinang Meningkat

Baca juga: BNNP Babel Catat Sejarah, Dua Gembong Narkoba Dijerat TPPU, Rumah, Kendaraan Hingga Showroom Disita

Diakuinya, tamu hotel memang didominasi oleh wisatawan dari luar daerah.

"Karena di momen seperti ini lah yang membuat kami kembali bangkit. Rata-rata tamu yang mendominasi itu memang dari luar daerah, makanya kalau mengandalkan wisatawan lokal masih belum cukup," jelasnya.

Chintia menambahkan, spesial malam tahun di Santika Hotel Bangka ada harga spesial New years eve dinner yakni hanya Rp150.000 aja per orangnya.

"Nanti juga ada live musik akustik dengan harga Rp150.000 itu sudah makan all you can eat. Dan untuk yang mau langsung staycation bisa juga dengan harga spesial Rp 880.000 sudah insclude break fast dan dinner malam tahun baru atau new years dinner," sebut Chintia.

( Bangkapos.com/Andini Dwi Hasanah)