Prediksi Indonesia vs Thailand Piala AFF 2022, Shin Tae-yong Minta Witan dkk Tampil Habis-habisan

BANGKAPOS.COM - Duel Timnas Indonesia versus Timnas Thailand pada babak penyisihan Grup A Piala AFF 2022 diperkirakan berlangsung sengit.

Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong telah menginstruksikan Witan Sulaeman dkk tampil habis-habisan untuk meraih kemenangan.

Pemenang duel ini akan membuka langkah besar untuk jadi juara Grup A.

Selain itu, kemenangan atas tim berjudul Gajah Perang akan membuka jalan bagi Skuad Garud ke semifinal.

Indonesia sendiri masih menyisakan satu laga lagi menghadapi Filipina pada Senin (2/1/2023).

Bigmatch Indonesia vs Thailand akan dihelat di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Jakarta pada Kamis (29/12/2022) sore ini.

Kick off Indonesia vs Thailand dimulai pada pukul 16.30 WIB. Duel kedua tim akan disiarkan langsung RCTI Plus melalui live streaming.

Link live streaming laga Indonesia vs Thailand bisa diakses di bagian akhir artikel ini.

Duel sarat gengsi

Pertandingan Indonesia kontra Thailand merupakan laga sarat gengsi. Kedua tim pernah berduel pada babak final Piala AFF 2020. Saat itu Thailand keluar sebagai pemenang dan menjuarai kejuaraan dua tahunan ini.

Shin Tae-yong juga menyadari kondisi ini.

"Saya berpikir sama, memang pertandingan ini sangat penting di Grup A. Pemain juga demikian,” kata Shin Tae-yong dalam jumpa pers di SUGBK, Senayan, Jakarta, Rabu (28/12/2022), dilansir dari Bolasport.com.

Menyadari pentingnya laga ini, pelatih asal Korea Selatan tersebut tidak ingin main-main.

Dia menegaskan jika semua pemain harus bekerja keras demi meraih kemenangan atas Thailand.