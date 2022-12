PREDIKSI SKOR Indonesia Vs Thailand AFF 2022, Head to Head H2H, Berita Tim dan Link Live Streaming

BANGKAPOS.COM -- Penyisihan Grup A Piala AFF 2022 antara Timnas Indonesia Vs Thailand bakal digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karn (SUBK) DKI Jakarta, pada Kamis, (29/12/2022) sore WIB. Artikel ini berisi informasi prediksi skor, head to head (H2H), berita tim dan link live steraming Indonesia Vs Thailand.

Duel tim papan atas Asia Tenggara itu dijadwalkan kick off pukul 16.30 WIB disiarkan langsung lewat RCTI melalui link streaming.

Seperti diketahui bahwa Timnas Indonesia menang 7-0 menghadapi Brunei Darussalam di partai kedua fase grup A Piala AFF 2022.

Pada menit 20, Syahrian Abimanyu mencetak gol pembuka.

Berikutnya, gol-gol Indonesia dicetak oleh Dendy Sulistyawan menit 41.

Skor babak pertama 2-0 untuk kemenangan Indonesia.

Pada babak kedua, permainan Indonesia makin kompak.

Egy Maulana Vikri membawa Indonesia unggul 3-0 pada menit ke-59.

Pada menit 60, Ilija Spasojevic menambah gol Indonesia jadi 4-0.

Ramadhan Sananta menambah keunggulan Indonesia jadi 5-0 pada menit ke-68.

Marc Klok membawa kemenangan Indonesia menjadi 6-0 pada menit ke-86.

Pada masa injury, atau tepatnya pada menit 90+2' Yakob Sayuri mencetak gol Ke-7 bagi Indonesia.

Sebelumnya juga Timnas Indonesia mampu mengalahkan Kamboja dengan skor 2-1.

Selanjutnya garuda akan melawan negara kuat Thailand di laga ketiga.