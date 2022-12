Sinopsis Film Serial berjudul 'Mendua' Mirip Drama The Word of the Married,Siapa Sosok Pelakornya?

BANGKAPOS.COM - Serial berjudul ' Mendua' saat ini menjadi serial webseries yang tayang di Disney+ Hotstar. Drama keluarga itu mirip dengan drama korea The Word of the Married.

Film ini adalah serial web Indonesia produksi Screenplay Films dan BBC Studios yang ditayangkan perdana 17 Desember 2022 di Disney+ Hotstar berdasarkan pembuatan ulang dari serial Doctor Foster karya Mike Bartlett.

Serial ini disutradarai Pritagita Arianegara dan dibintangi oleh Adinia Wirasti, Chicco Jerikho, dan Tatjana Saphira. Episode baru serial ini tayang setiap Sabtu.

Sinopsis

Kehidupan Sekar ( Adinia Wirasti), seorang dokter sukses dengan kehidupan penuh rasa damai karena memiliki keluarga kecil yang bahagia.

Ia tinggal di kawasan elite Jakarta bersama suaminya, Ivan ( Chicco Jerikho), dan anak mereka, Dennis (Bima Azriel).

Pernikahan itu juga telah berjalan selama 15 tahun tanpa menemui masalah besar. Namun, situasi pelik terjadi ketika Sekar tanpa sengaja menyadari gerak-gerik mencurigakan suaminya.

Rasa curiga itu memicu masalah besar yang tidak pernah dibayangkan oleh Sekar sebelumnya. Ia harus berhadapan dengan masalah penuh dilema karena Ivan berselingkuh.

Kehidupan Sekar yang awalnya tenang dan sempurna itu hancur seketika akibat perselingkuhan suaminya dengan seorang sosialita muda bernama Bella (Tatjana Saphira).

Sekar akhirnya berupaya membongkar tipu muslihat Ivan yang selama ini luput dari pandangan.

Namun, usaha itu justru membawa Sekar ke situasi yang jauh dari dugaan karena penuh pengkhianatan.

Kondisi itu memicu Sekar melakukan berbagai hal tak biasa yang mengancam karier, keluarga, bahkan dirinya sendiri.

Tak hanya membongkar perselingkuhan sang suami, Sekar juga harus bersiasat untuk menghadapi pengkhianat yang ada di sekitarnya.

Pemeran

Adinia Wirasti sebagai dr. Sekar Atmajaya