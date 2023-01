New Years Eve Dinner Santika Bangka, Sajikan Menu Nusantara, Asia hingga Western

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- New years eve dinner di Santika Bangka, Sabtu (31/12/2022) malam berlangsung meriah.

Aneka sajian makanan mulai dari menu Nusantara, Asia, hingga western disajikan.

Dinner pergantian malam tahun baru ini juga diramikan oleh live music acoustic yang menambah keseruan eve dinner.

Bahkan untuk dinner kali ini Santika Bangka menghadirkan Korean Street Food mulai dari Tteokbokki, kwabegi, twigim.

Untuk menu nusantara ada kambing guling, siomay, nasi bakar, hingga sajian gudeg.

Kemudian untuk sajian western ada BBQ Chiken, sausage, corn on the cob, mix green salad, potato herbs, zoupa soup, beef wellington.

Chef Hotel Santika Bangka Tondi menyebut, untuk spesial malam tahun baru ini memang spesial menghadirkan sajian menu tidak hanya nusantara saja.

"Kali Ini kita hadirkan menu mulai dari nusantara, Asia, hingga western, untuk menyambut malam pergantian tahun yang merupakan momen paling di tunggu-tunggu ini," ungkap Tondi kepada Bangkapos.com, Sabtu (31/12/2022) malam.

Aneka sajian menu new years eve dinner di Santika Bangka (Bangkapos.com/Andini Dwi Hasanah)

Menurut Tondi, konsep dinner malam tahun baru ini lebih ke family dinner, agar pergantian tahun ini dapat dinikmati secara bersama.

"Jadi kita konsepnya lebih ke makan malam bersama keluarga saja. Ada berbagai pilihan hidangan makanan yang disajikan pada menu buffet, mulai dari hidangan pembuka (appetizer), hidangan utama (main course) sampai hidangan penutup (dessert). Jadi keluarga bisa mengambil langsung pilihan makanan yang diinginkan," jelasnya.

Untuk new years eve dinner di Santika Bangka ini dapat dinikmati all you cant eat, atau dinikmati sepuasnya oleh para konsumen.

"Berakhirnya tahun yang telah lalu diganti yang baru dengan mimpi-mimpi baru, harapan baru, dan semangat yang baru," ucapnya.

( Bangkapos.com/Andini Dwi Hasanah)