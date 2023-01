Prediksi Episode 4 Series Mendua, Ketika Sekar Tahu Suaminya Menghamili Bella

BANGKAPOS.COM - Serial Mendua masih ditunggu-tunggu khalayak ramai. Serial yang mulai tayang pada 17 Desember 2022 ini menampilkan konflik dalam rumah tangga yang sering terjadi di kehidupan.

Serial yang dibintangi Chicco Jerikho dan Adinia Wirasti tersebut merupakan adaptasi dari serial Doctor Forter atau lebih dikenal dalam versi Korea Selatan The World of The Married.

Konflik keluarga Doctor Foster versi Indonesia ini menghadirkan konflik yang lebih rumit karena tidak hanya mengangkat isu perselingkuhan.

Secara garis besar serial Mendua menyajikan konflik keluarga. Hal itu menjadi kunci pendekatan kepada penonton.

Mendua bisa disaksikan di Disney+ dan sudah tayang sebanyak 3 episode.

Serial drama rumah tangga ini dipastikan tayang setiap hari Sabtu dengan durasi kurang lebih 45 menit.

Penasaran sinopsis episode 4 dari Mendua? berikut ulasannya.

Merujuk pada episode sebelumnya, Bella (Tatjanan Saphira) hamil anak dari Ivan (Chicco Jeriko).

Ivan berjanji bahwa dirinya akan selalu ada disamping Bella dan Ivan memang ingin mempunyai anak lagi.

Mengetahui perselingkuhan suaminya, Sekar (Adinia Wirasti) terus mengikuti Bella.

Sekar pun berniat untuk bercerai dengan Ivan dan menelpon pengacara untuk mengurus perceraiannya.

Saat tayang pada 7 Januari 2024 nantinya, kurang lebih penonton akan disuguhkan dengan pergulatan Sekar dan Ivan.

Pernikahan mereka pun dipastikan berada di ujung tanduk

Dilansir Kompas.com, sang sutradara, Pritagita Arianegara mengambil langkah yang matang untuk menghidupkan beraneka konflik.