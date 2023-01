Tatjana Saphire Jadi Pelakor di Serial Mendua, Perankan Isabella Rijanto yang Bucin ke Suami Orang

BANGKAPOS.COM - Belakangan ini series Indonesia berjudul Mendua tengah naik daun.

Series ini mengadaptasi serial Doctor Foster karya Mike Bartlett yang mana sebelumnya sudah lebih dulu diadaptasi oleh KDrama viral The World of The Married yang dibintangi oleh Han So Hee.

Serial ini kembali menceritakan kehidupan suami istri yang bahagia kemudian rusak oleh sosok pelakor.

Dalam serial yang baru tayang 17 Desember 2022 kemarin, sosok pelakor ternyata diperankan oleh aktris kawakan, Tatjana Saphira.

Ia memerarkan Isabella Rijanto yang menjalin hubungan dengan suami orang.

Nama Tatjana pun jadi perbincangan. Aktingnya yang natural saat menjadi pelakor membuat banyak penonton terbawa emosi dengannya.

Karakternya yang dikenal sebagai perempuan lembut pun membuat banyak warganet tak menyangka akan akting dari Tatjana Saphira.

Tantangan jadi pelakor

Gadis keturunan Jerman ini mengaku, karakter protagonis maupun antagonis adalah bagaiamana penonton menerjemahkan karakter tersebut.

"Menurut aku antagonis atau protagonis itu sebenernya jadi interpretasi penonton," ujar Tatjana Saphira saat ditemui dalamkonferensi pers serial Medua di Jakarta Selatan, Senin 12 Desember 2022, dikutip dari Kompas.com.

Menurut Tatjana karakternya dalam film ini sangat manis dan penuh kasih sayang kepada kekasih yang dicintainya.

Namun sangat disayangkan, karakter Tatjana Saphira memberikan cintanya itu kepada orang yang salah.

"Karakter aku itu di sini sebenarnya sweet dan loving, nama juga sangat bucin, bisa banget orang enggak suka karena 'lu bucin sama suami orang gimana sih'," ungkap Tatjana.

Tatjana Saphira mengungkapkan alasannya menyukai naskah dari serial yang disutradarai Pritagita Arianegara ini.