Cerita Acha Septriasa Keguguran Calon Anak Kedua, Tulis Pesan Menyentuh di IG

BANGKAPOS.COM - Aktris cantik Indonesia, Acha Septriasa membagikan ceritanya saat mengalami keguguran calon anak kedua.

Hal itu terungkap saat Acha membagikan momen-momen berarti di tahun 2022 lewat akun Instagramnya.

Ia merasa begitu sedih saat kehilangan bayinya di trimester pertama.

"The unpredictable news and might be a very unwanted one was; 'We've lost the pregnancy' on the first trimester," tulis Acha Septriasa pada caption dilihat Bangkapos.com, Senin (2/1/2023).

(Berita yang tak terduga dan mungkin sangat tak diinginkan adalah; 'Kami kehilangan bayi kami' pada trimester pertama)

"We felt deeply saddened, there was a big moment of reflection until right now, however we've came back stronger than ever as family of 3," tambahnya.

(Kami merasa begitu sedih, ada momen refleksi yang besar hingga saat ini, namun kami telah kembali lebih kuat dari sebelumnya sebagai keluarga yang terdiri atas 3 orang).

Aktris berusia 33 tahun itu kemudian mengaku berusaha kuat dan bangkit kembali bersama suami dan putri tercinta mereka.

Pemilik nama asli Jelita Septriasa itu tak mau berlarut-larut dalam kesedihan.

"My inner strength is knowing when I should take a break, and relax, don't forget to live Life... because the good times of today are the sad thought of tomorrow," tulis Acha.

(Kekuatan batinku adalah mengetahui kapan aku harus istirahat, dan bersantai, jangan lupa untuk menjalani hidup... karena saat-saat indah hari ini adalah pikiran sedih esok hari).



Mengawali 2023, melalui unggahan yang sama, Acha Septriasa juga mengenang momen-momen terbaik dalam hidupnya sejak menikah dengan sang suami, Vicky Kharisma.

Ia berbagi cerita mulai dari tahun baru sebelum-sebelumnya yang telah 7 tahun dirayakan bersama.

"Ke-7 tahunnya malam tahun baruan sama kamu... dari mulai dulu setelah honeymoon 2016, 2017 sama baby Brie 3 bulan nonton fireworks di Pyrmont, 2018 kita bawa Brie ke kantor kamu, 2019 kita NYE bareng sahabat-sahabat di Sydney, 2020 NYE di mobil nonton kembang api dari jalanan tol Harbour Bridge, 2021 LDR Indo Ausie," tulis Acha Septriasa.



"2022 kemarin yang booking ticket The Rocks last minute dan berhasil menembus road block sampai 3 kali... dan keluar The Rocks Sydney baru di jam 2.30 am karena portalnya baru dibuka," lanjutnya.



Acha Septriasa juga menuliskan resolusi tahun barunya. Resolusi tersebut terasa cukup manis. Sebab, Acha ingin bisa lebih membahagiakan sang suami.



"Tapi di tahun 2023 ini resolusi rship pengen mencoba memahami dan ikut melakukan apa yang kamu 'suka' kayak mencoba lebih suka baca dan beli buku tamatin buku 3 minggu sekali, mencoba membiarkan kamu beli sesuatu yang kamu perlu tanpa harus banyak debat, mencoba mendengarkan musik yang lebih selera kamu juga," tulisnya.



"Mencoba menonton film-film perang yang selalu bikin aku molor duluan, mencoba mengerti menjadi kepala rumah tangga yang pikirannya harus menopang banyak hal buat keluarganya, mencoba mengerti bahwa kalau punya uang coba jangan harus selalu di-spend, hahahahahaha banyak deh pokoknya!!" pungkas pemain film My Heart itu.

(Bangkapos.com/Nur Ramadhaningtyas)