Film Drama 'Mendua' Berisi Adegan Panas Chicco Jerikho dengan Dua Artis, Totalitas! Ini Link-nya

BANGKAPOS.COM - Film Drama ' Mendua' yang sedang tayang di Disney+ menampilkan adegan mesra Chicco Jerikho dengan Adinia Wirasti dan Tatjana Saphira.

Drama Mendua bisa disebut The World of the Married (2020) adalah drama yang mengadopsi serial Inggris populer berjudul Doctor Foster (2015).

Versi korea drama tersebut cukup laris, dengan Han So Hee yang sukses memerankan seorang pelakor.

Di Indonesia, drama ini digarap sutradara Pritagita Arianegara dengan pemeran utama Adinia Wirasti, Chicco Jerikho, hingga Tatjana Saphira.

Drama ini tak hanya bercerita tentang perselingkuhan, tetapi ada sejumlah adegan mesra yang dimainkan para pemeran.

Mendua berkisah tentang kehidupan Sekar (Adinia Wirasti), seorang dokter dengan kehidupan nyaris sempurna karena memiliki karier gemilang dan keluarga kecil bahagia.

Dia hidup bersama suami, Ivan ( Chicco Jerikho) dan anak mereka, Dennis (Bima Azriel).

Pernikahan Sekar dan Ivan sudah berjalan selama 15 tahun tanpa diwarnai masalah besar. Keduanya dikenal sebagai pasangan yang romantis dan mesra. Situasi perlahan berubah ketika Sekar menyadari gerak-gerik mencurigakan suaminya.

Episode pembuka dimulai dengan adegan mesra antara Adinia Wirasti dan Chicco Jerikho.

Keduanya beradekan berpelukan, hingga kegiatan intim lainnya.

Adegan Romantis Film Drama Mendua antara Adinia Wirasti dan Chicco Jerikho

Adegan keduanya pun cukup meyaknikan ketika menampilkan adegan panas.

Dalam serial Mendua, Chicco tidak hanya melakukan adegan intim dengan Adinia saja, tetapi juga Tatjana Saphira yang berperan sebagai selingkuhannya.

Adegan intim tersebut terlihat semakin menjadi ketika Tatjana memperlihatkan ekspresi sensual, seolah menikmati service yang diberikan Chicco.

