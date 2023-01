Hasil Pertandingan Filipina vs Indonesia, Menang 2-1 Skuad Garuda Masuk ke Semifinal Piala AFF 2022

Pertandingan Filipina vs Indonesia di Piala AFF 2022, Senin (2/1/2022) pukul 19.30 wib

BANGKAPOS.COM, MANILA, - Timnas Indonesia berhasil masuk ke babak semifinal Piala AFF 2022 setelah mengalahkan Filipina dengan skor 2-1.

Pertandingan Filipina vs Indonesia'> Filipina vs Indonesia digelar di Stadion Rizal Memorial, Manila, Filipina, Senin (2/1/2023) kick off pukul 19.30 WIB.

Dua gol Indonesia dicetak oleh Dendy Sulistyawan di menit ke 21 sedangkan gol kedua dicetak oleh Marselino Ferdinan di menit ke 42.

Sedangkan satu gol Filipina dicetak oleh Jens Rasmussen menit ke 83.

Hasil ini membuat Indonesia meraih total 10 poin dan menempati posisi kedua klasemen Grup A Piala AFF 2022.

Sedangkan posisi puncak klasemen diduduki oleh Thailand yang menang menang 3-1 melawan Kamboja.

Thailand juara Grup dan Indonesia runner up grup melaju ke babak semifinal Piala AFF 2022.

Jalan Pertandingan

Gol keunggulan Indonesia ini berawal dari lemparan ke dalam oleh Pratama Arhan.

Dendy yang memenangkan duel berhasil menyundul bola hingga berbuah gol pertama bagi Indonesia.

Unggul 1-0 atas Filipina tak membuat serangan Skuad Garuda mengendur.

Witan dkk terus menguasai bola dan menekan pertahanan Filipina.

Sayang di menit ke 24, kiper Indonesia Nadeo Argawinata mengalami cedera dan digantikan dengan Syahrul Trisna.

Menit ke 36 duet Witan dan Dendy hampi saja membuah gol.